Karne töreninde şehit Akın anıldı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulunda karne töreni ile birlikte okula adı verilen Şehit Astsubay Birol Akın da unutulmadı.

Arguvan Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen karne törenine, İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Koşun, Şehit Birol Akın'ın babası Hasan Akın, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Şehit Birol Akın'ın babası Hasan Akın, "Başta Sayın İlçe Kaymakamımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, bu onurlu ve anlamlı günü bize yaşattıkları için hepsine ay ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Arguvan İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü de "Şehitlerimiz sayesinde bizler bu topraklarda bağımsız ve şerefle yaşıyoruz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin ruhları şad olsun2 ifadelerini kullandı. Ülkü, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ülkü, öğrencileri tek tek tebrik ederek yaz tatilinde öğrencilerin bol bol dinlenip kitap okuması tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra Şehidin babası Hasan Akın tarafından okul birincisi Toprak Gül’e yarım altın ikinci olan Yağmur Kaynarca ve üçüncü olan Burak Karasoy’a çeyrek altın verildi.

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