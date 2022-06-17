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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da proje okulu öğrenci ve öğretmenlerine ödül

İHA

Malatya'da proje okulu öğrenci ve öğretmenlerine ödül

TEKNOFEST gibi çeşitli proje yarışmalarında Türkiye birincisi ve ikincisi olan TOBB proje okulu Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından ödüllendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan “81 İl 81 Okul” protokolü çerçevesinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje okulu olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden proje yarışmalarına katılarak Türkiye birincisi ve ikincisi olan öğrenci ve öğretmenlere MTSO tarafından hediye verildi.
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, MTSO Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, Meclis Üyesi Mehmet Özer, Okul Müdürü Suat Kılıç, Okul Müdür Yardımcısı Mesut Çatalkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Mesleki eğitimi önemsiyoruz”
Konuşmasında mesleki eğitimin öneminden bahseden MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “Ülkemizin ekonomik büyümesi üretimden geçiyor. Üretimin temelini de nitelikli personeller oluşturuyor. Nitelikli personellerin yetişeceği en önemli merkezler bugün bir arada olduğumuz bu okullar. Yani meslek liseleri. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak en önemsediğimiz konuların başında mesleki eğitim geliyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Mesleki Eğitimle ilgili 30’u aşkın toplantı, 1 çalıştay ve 2 bin öğrenci ve öğretmen üzerinden anket çalışmaları yaptık. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkan temel sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor haline getirerek, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer’e ve TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na takdim ettik. Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza, mesleki eğitimle ilgili yaptığımız çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Her yatırımın riski vardır, her yatırımdan zarar edebilirsiniz ama insana yapılan yatırım, eğitime yapılan yatırım her zaman kazandırır. Bu düsturla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak mesleki eğitime verdiğimiz önemi ve desteği katlayarak sürdüreceğiz. Malatya’mızdaki mesleki eğitimin ülkemize rol model olması için atılacak tüm adımlarda Malatya TSO olarak katkı sunmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

“Proje okulumuzun başarısı bizleri gururlandırıyor”
Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin başarıları ile gururlandıklarını belirten Sadıkoğlu, “Proje okulumuz olan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yarışmalarda aldığı önemli başarılar var. ‘Akıllı Eczane Sistemi’ projesiyle geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’te Türkiye birincisi oldular. Proje Danışman Hocası Ali Yılmaz Altunsuyu ve Proje Öğrencileri Ahmet Çağrı Gündoğdu, Talip Haskul ve Talha Özbay’ı gönülden tebrik ediyorum. Yine proje okulumuz, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında ‘Braille Eğitim Cihazı’ projesiyle Türkiye ikincisi oldu. Proje Danışman Hocası Murat Denktaş ve Proje Öğrencileri Talha Özbay ile Bayram Tosun’u kutluyorum. Bu başarıların devam etmesi ve farkındalık oluşması adına öğrencilerimizi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ödüllendirme kararı aldık. Ödüllerimizi bugün kendilerine takdim edeceğiz. Proje okulumuzu gerek ilimizde gerekse il dışında katılacağı tüm yarışmalarda desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Proje okulumuzla ilgili yaptığımız tüm faaliyetlerde büyük emek gösteren Proje Yürütme Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Malatya Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir de konuşmasında öğrencilere idealleri doğrultunda ilerlemeleri için önemli mesajlar verdi. Okul Müdürü Suat Kılıç da okulun fiziki imkanları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Yapılan konuşmaların ardından, TEKNOFEST’te Türkiye birincisi ve Proje yarışmasında Türkiye ikincisi olan öğrenci ve öğretmenlere hediye takdimi yapıldı.

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