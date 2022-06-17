Battalgazi babalara jest

Evlatları üzerinde büyük emekleri olan babaların, 19 Haziran Babalar Günü’nü kutlamak ve kutlatmak isteyen Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların gönderdiği “Baba ve Çocuk” temalı fotoğrafları ilçe genelindeki reklam panolarına asarak bu özel günü kutladı.

Battalgazi Belediyesi, Babalar Günü’ne özel reklam afişleriyle dikkatleri üzerine çekti. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, her yıl Haziran ayının üçüncü haftası kutlanan Babalar Günü için ilçede sürpriz bir uygulama etkinliğini hayata geçirdi. 19 Haziran Babalar gününde çocukların babalarına duydukları sevgiyi yalnızca sözleriyle değil, çektikleri fotoğraflarla da dile getirmelerini isteyen Battalgazi Belediyesi, bu özel günde ilçedeki babalara özel bir jest yaptı. Aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalara sürpriz yapmak isteyen çocuklardan fotoğraflar toplayan Battalgazi Belediyesi, çocukların babalarıyla çektikleri en güzel resimleri, ilçedeki billboard ve reklam panolarına asarak bu özel günü kutladı. Battalgazi Belediyesi ve çocuklarının bu jesti karşısında oldukça duygulanan babalar, bu özel uygulamayı hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Billboardları yakından inceleyerek uygulamayı çok beğendiğini ifade eden Turan Dumrul isimli vatandaş, “Çok güzel bir uygulama. Çok beğendim. Samimi bir kutlama olmuş. Evlatlarımızın babalar gününü böyle bir sürpriz ile kutlaması beni çok duygulandırdı. Toplumumuzda anne ve babaların yeri çok farklıdır. Annemize ve babamıza karşı saygılı olmalıyız, onlar bize karşı zaten sevgi doludurlar. Uygulamayı hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tüm babaların gününü kutluyorum”

Büyük beğeni topladığı belirtilen bu uygulama ile 19 Haziran Babalar Günü’nü kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türk aile yapısında babalığın çok önemli bir yeri vardır. Toplumsal yapının temeli ailelerde gücün, otoritenin, saygının simgesi, evlatların da ilk kahramanları, ilk oyun arkadaşları babalardır. Bizler için güvenin ve gücün simgesi babalarımıza bu özel günlerinde hediyeler alıyor, onları bu özel günde mutlu etmeye çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bu babalar gününde böyle bir sürprizi hayata geçirdik. Büyük ilgi gören uygulama ile ilçemizdeki babaların gününü kutladık. Ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, onlara karşı duyulan sevgi, saygı ve vefa duygularının daima gösterilmesi dileklerimle tüm babalara sağlıklı, mutlu ve huzurlu yıllar temenni ediyorum” dedi.

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