Yazıhan’da karne heyecanı

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20212022 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle sona erdi. Türkiye’de bütün ilçelerde olduğu gibi Malatya’nın Yazıhan ilçesinde da karne töreni düzenlenip, öğrencilerde heyecan yaşandı.

Yazıhan ilçesinde karne töreni, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi Mesut Özdemir, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Hamidiye ilk ve ortaokulunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, başarılı öğrencileri tebrik ederek, karnelerini verdi.

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