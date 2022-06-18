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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar: “Özel çocuklarımız yetenekleriyle göz dolduruyor”

İHA

Çınar: “Özel çocuklarımız yetenekleriyle göz dolduruyor”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 'Hayal Engel Tanımaz' sloganı ile başlatılan ‘Benim Fırçam’ projesi çerçevesinde açılan resim sergisi büyük ilgi gördü. Başkan Çınar, özel gereksinimli çocukların yaptıkları eserlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını söyledi.
Malatya’daki özel eğitim kurumlarında eğitim gören özel gereksinimli çocuklar ve öğretmenleri tarafından yapılan resimlerden oluşan Resim Sergisi, Malatya Park AVM Fuaye Alanında beğeniye sunuldu.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri serginin açılışına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerini tebrik ederek kutladı.
Özel gereksinimli çocukların toplumun en güzel renkleri olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hayal Engel Tanımaz' sloganı ile başlatılan ‘Benim Fırçam’ projesi çerçevesinde hazırlanan çok değerli bir serginin açılışını yapıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yeşilyurt Kent Konseyimizin ortak çalışmasıyla hayata geçen bu güzel projede özel gereksinimli evlatlarımızın öğretmenleri ve aileleriyle birlikte ortaklaşa hazırladıkları çok güzel sanatsal eserleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Her biri ayrı bir değer ve kıymet taşıyan resimlerin hazırlık sürecinde büyük emek sarf eden özel gereksinimli evlatlarımızı teker teker tebrik ediyorum. Bu güzel evlatlarımız yetenekleriyle göz dolduruyor. ‘Benim Fırçam’ projesi çerçevesinde bugün ki etkinliğimizde özel gereksinimli evlatlarımızın yeteneklerini ve becerilerini bir kez daha görmek için çok güzel bir fırsat oldu. Hayatımızın en güzel renkleri olan bu evlatlarımızı ve onlara rehberlik yapan öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve güzel bir hayat yaşaması için toplumsal farkındalık oluşturan bu tür faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerine çok büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Resim Sergisinin hazırlık ve sunum sürecinde katkı sunan herkesi kutluyorum” diye konuştu.
Serginin açılışına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Özel Eğitim Kurumlarının Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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