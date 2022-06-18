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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merhum Başkan Vahap Küçük dualarla anıldı

İHA

Merhum Başkan Vahap Küçük dualarla anıldı

Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 18 Haziran 2020 yılında vefat eden hayırsever iş insanı Vahap Küçük, ölüm yıldönümünde anıldı. Küçük için Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim okunarak dualar edildi.
Anma töreni sırasında kısa bir konuşma yapan Merhum Vahap Küçük’ün oğlu Vahap Küçük, “Rahmetli babamı anlatmakla ifade edemem. Babamı benim kadar Doğanşehirli ve Malatyalı hemşerilerimizde tanıyor. Babam bu toprakları seven bu topraklarda yaşamayı kendisine ilke edinen İstanbul’da kısa bir süre kalmasına rağmen İstanbul’un tapusunu bana verseniz ben burada duramam. Her gün rüyamda Doğanşehir’i görüyorum, Doğanşehir’e tekrar döneceğim derdi. Her zaman Doğanşehir’e hizmet etme aşkı ile yaşadı. Her zaman yardım etmenin gayretinde oldu. Borç bulur yine fakir fukaranın işini hallederdi. Sofrası her zaman açıktı. Misafir olmadığı zaman evde huzursuzluk olurdu. Babam iyi bir mümindi. Babam dini vecibelerini yerine getirmeye çalışırdı ve bize örnek olurdu. Babam iyi bir dava adamıydı. İnandığı davasının çizgisinden hiçbir zaman çıkmadı. Babamın her istediğini evlatları olarak yapmaya çalıştık, ona hiçbir zaman hayır demedik. Bugün burada bulunanlardan Allah Razı olsun” dedi.
Merhum Vahap Küçük’ün büyük bir hayırsever olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Rahmetli Vahap Küçük ile ilgili söylenmesi gerekenleri evlatları ifade ettiler. Bir kişi dünyadan göçerse arkasında amel defterinin açık olması için bütün unsurları Vahap amca geride bıraktı. Okulu, bilim yuvası, eserleri var ve hayırları da devam ediyor. Vahap amca bizim yanımızda çok kıymetliydi ve değerliydi. Dünya’dan ayrılışının 2. yıl dönümünde onu yad ederken, onun o cömertliğinin devam etmesi adı altında Malatya’da Hayır Çarşımızı açtık. Haftanın 7 günü 24 saat kim ne isterse o hayır çarşısında rahatlıkla herhangi bir ücret ödemeden alışverişini yapabiliyor. Buda Vahap amcanın ne kadar cömert olduğunun en güzel göstergesidir. Evlatları da babalarının izinde onun yokluğunu aratmayacak şekilde hayırlarına devam ediyorlar. Sadece Türkiye’de değil bütün mazlum coğrafyanın mazlum milletlerinde de hayırlar devam ediyor. Böyle güzel evlatlar bıraktığı için Vahap amcayı minnetle, şükranla yad ederken evlatlarının sağlık ve huzur içerisinde daha nice hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah’tan diliyor Vahap amcamıza Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun” şeklinde konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da yaptığı konuşmada, “Bugün hepimizin gönlünde yüreğinde iz bırakmış büyüğümüzü rahmetle anıyoruz. İnanıyorum ki burada bulunan herkesin farklı yerlerde ve farklı işleri vardı ama mevzu hepimizin gönlünde yer etmiş Vahap Küçük olunca Vahap Küçük Baba olunca elimizdeki işleri bırakarak burada olmayı arzu ettik” dedi.
Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, “Öğrenciler sınav bittikten sonra herhangi bir soruya cevap verme imkanı var mı? Böyle bir imkanı yok. İnsan hayatı da aynıdır. Bizler bir sınavın içerisindeyiz. Ölüm günü geldiği zaman bize de kalem kâğıdı bırak diyecekler. Ondan sonra artık yeni bir sevap işleme şansımız kalmayacak. Bunun sadece tek bir istisnası var. Hayatınızda eğer hayır hasenat konularında kalıcı bir şeyler yaptıysanız. İşte o zaman sevap yazılmaya devam ediyor. Merhum Vahap Küçük de işte böyle güzel eserler bırakmış bir hayırsever. Allah Rahmet eylesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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