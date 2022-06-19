Düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor

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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Malatya'dan ülkelerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün düzensiz göçle mücadelesi aralıksız sürüyor. Türkiye’ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri devam eden 908 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek dört ayrı charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

Öte yandan, 2022 yılında Türkiye'de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 41 bin 431'e ulaştığı öğrenildi.

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