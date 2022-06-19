227 kaçak göçmen, ülkesine gönderildi

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)TÜRKİYE'de yakalanıp, geri gönderme merkezlerinde bekletilen Afganistan uyruklu 1135 kaçak göçmenlerden 227'si, Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'de güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklarla evlerine gönderiliyor. Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen Afganistan uyruklu 1135 kaçak göçmenden 227'si, işlemlerinin ardından Malatya Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler, jandarma gözetiminde Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek, charter seferi ile ülkelerine gönderildi. Kalan 908 göçmenin, 19-21 Haziran'da 4 charter sefer ile daha sınır dışı edileceği öğrenildi.

Ülke genelinde 27 Ocak itibarıyla düzenlenen 89 charter sefer ile 23 bin 106 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine gönderilmiş olurken, diğer gönderilen yabancı uyruklu göçmenlerle birlikte bu rakam toplam 41 bin 431'e ulaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-19 08:32:46



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