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Malatya’da şarampole uçan araçta can pazarı: 2’si ağır 6 yaralı

İHA

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Feci kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Malatya’da şarampole uçan araçta can pazarı: 2’si ağır 6 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan hafif ticari araç şarampole uçtu. Feci kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, 12.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Şehir Mezarlığı Kuzey kuşak çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.M. (43) idaresindeki 44 ADG 956 plaka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada sürücü ile birlikte H. M. (36), B.M. (13), E.M. (7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.M. İle E.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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