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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den örnek babalar günü buluşması

İHA

Başkan Güder’den örnek babalar günü buluşması

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, 19 Haziran Babalar Günü dolayısıyla örnek bir buluşma etkinliğine imza attı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, düzenlenen etkinlikte Battalgazi Belediyesi’nde uzun yıllar çalışarak emekli olan personellerle bir araya gelerek Babalar Günü’nü kutladı.
Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 19 Haziran Babalar Günü dolayısıyla örnek bir buluşma etkinliği düzenlendi. Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen babalar günü buluşmasında, Battalgazi Belediyesi’ne uzun yıllar emek verdikten sonra emekli olan eski personeller, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in özel konuğu oldu. Eskimeyen personeller ile yakından ilgilenen Başkan Güder, yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların gününü tebrik ederek huzurlu bir ömür diledi.
Emekli personellerden başkan güder’e teşekkür
Başkan Güder, yoğun katılımın sağlandığı buluşma programında bir araya gelen emekli personellere, Babalar Günü hediyelerini takdim etti. Duygusal anlar yaşayan emekli personeller, düzenlenen etkinlikten ötürü Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.
Buluşma etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren emekli personellerden Şenol Karaduman, “Bugün bizleri unutmayan ve bu özel günümüzü kutlayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizler buradaki arkadaşlarımızla birlikte yıllarca gece gündüz demeden Battalgazi Belediyesi’nde çalıştık. Emekli olduk ama mesaimiz hala devam ediyor. Belediyecilikte mesai olmaz. Belediye çok farklı bir kurum. Buradaki tüm arkadaşlarımla benimle aynı fikirdedir. Bu güzel günde çok mutlu olduğumuz bir buluşma oldu. İnanın çok duygulandım” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediyesi’ne uzun yıllar çalışan emekli başka bir personel Sait Yalçın ise “Çok güzel bir buluşma oldu. Bu buluşmayı bizler için organize eden kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece baba derdim herhalde. İnsanlar yaşlandıkça biraz duygusallaşıyor. Böylesine güzel bir organizasyonda eski arkadaşlarımı gördüğüm zaman bir tuhaf oldum, çok duygulandım. Tarifi imkansız bir an benim için. Çok mutluyum ve aynı zamanda gururluyum” şeklinde konuştu.

“Tüm babaların gününü içtenlikle kutluyorum”
Emekli personellere vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkürlerini ileten ve Babalar Günü’nü kutlayan Başkan Güder, “Bugün önemli bir gün. Bugün 19 Haziran Babalar Günü. Bu önemli günde Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde emekli olan personellerimiz ile bir araya gelerek, babalar gününü kutlamak istedik. Güzel bir buluşma oldu. Tek amaçları millete hizmet olan personellerimize teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen en güzel işleri yüzlerinin akıyla başardılar. Milletimiz ve Belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda huzur ve mutlu bir yaşam diliyorum. Türk aile yapısında babalığın çok önemli bir yeri vardır. Aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında babaların büyük rolü vardır. Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Hiçbir karşılık beklemeden fedakarca bizleri yetiştiren, güven içerisinde geleceğe hazırlayan babalarımız, hayat yolculuğumuzda iyi birer rol model olarak her türlü zorluğa göğüs germeyi, mücadele etmeyi, her koşulda ayakta kalmayı öğretir ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatır. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü kutluyorum” dedi.

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