Yeşilyurt'ta 226. park yapılıyor Çınar: “Park yatırımlarımızı 226’ya çıkartıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, parklarla ilgili açıklamasında, “İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak amacıyla yürüttüğümüz park ve yeşillendirme çalışmalarımıza, Karakavak Mahallesinde yapımına başladığımız 226’ncı parkımızı da ekledik'' diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan ve Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tosun ile birlikte Karakavak mahallesinde 10 dönümlük alan üzerinde hizmete sunulacak olan park alanında incelemelerde bulundu. Yeni nesil park alanlarıyla birlikte Yeşilyurt’un var olan zenginliklerine yeni güzellikler katmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İsmiyle müsemma Yeşilyurt’umuzun adına, markasına, geçmişine ve doğal güzelliklerine değer katmak bununla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı artırmak hedefiyle yeni park yatırımlarımızı teker teker hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Park yatırımlarımız, ağaç ve fidan ekimlerimiz, rulo çim ekimlerimizle birlikte ilçemizin bütün yaşam alanlarını daha renkli, daha canlı ve daha dinamik hale getirip yeni yaşam alanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Vatandaşlarımızın aileleri ve çocuklarıyla birlikte rahat, huzurlu, keyifli ve güvenli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturarak daha yeşil bir Yeşilyurt hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Yeşilyurt artık parklarıyla ve yeşil alanlarıyla bölgede öne çıkan, bu yöndeki yatırımlara örneklik teşkil eden güzel parklara kavuşan bir ilçe olarak ismini duyurmayı başarmıştır “ dedi.

226’ncı parkı Karakavak mahallesinde vatandaşlarla buluşturacaklarını söyleyen Başkan Çınar, “Karakavak mahallesinde yapımına başladığımız yeni park çalışmamızla birlikte park alanlarımızın sayısını 226’ya çıkartmış olacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından projelendirildikten sonra imalat ve yapım işleri başlayan 10 dönümlük park alanımız, yeni nesil oyun grupları, spor aletleri, yeşil alanları, süs ve kuru havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları, aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bölgemize farklı bir renk ve hareketlilik getirecektir. Bizler bütün yatırımlarımızı farklı bir bakış açısıyla hayata geçirip, yeni tasarımlar ve yeni mimari desenlerle hizmete almaya özen gösteriyoruz. Karakavak mahallemizde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız 226’ncı parkımızda her yönüyle farklı ve dikkat çekici özellikleriyle park yatırımlarına örnek gösterilecek kıymetli bir eser olarak yeni dönem yatırımlarımız arasında yerini alacaktır. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve nitelikli zaman geçirmesini sağlayacak, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızın artmasını sağlayacak bu yeni park alanımız mimari çizgileri, farklı tasarımları ve sosyal donatılarıyla birlikte Yeşilyurt’un sosyal yaşam seviyesini artırma gayretlerimize büyük bir katkı sunacaktır. İnşaat çalışmalarına başlayan ekiplerimize başarılar diliyorum. Yeni parklarımız ve yeşil alanlarımızla birlikte Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalık ve farklılık olduğunu herkese ve her kesime yaşatmaya aralıksız devam edeceğiz ” diye konuştu.

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