Malatya'da kayısı üreticisi hasat için gün sayıyor

Dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da kayısı üreticileri açıklanan rekolteden memnun olduklarını belirterek, yeni dönem hasat için ise hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'da yeni dönem hasat için gün sayan kayısı üreticileri geçtiğimiz günlerde açıklanan tahmini rekoltenin de memnuniyet verici olduğunu belirtti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alımı yapmasının önemine vurgu yapan Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı aynı zamanda kayısı üreticisi olan Fatih Şahin, "Rekolteyi açıklayan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz. Açıklanan rekolte çiftçiyi sevindirdi. Saha çalışmaları çok güzeldi. Bir hafta on gün sonra hasat dönemi başlayacaktır. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir verim bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alımı yapması fiyat istikrarı açısından çiftçiye büyük yarar sağladı. Hükümetimize teşekkür ediyorum" dedi



"Hazırlıklarımız tamam"

Yeni dönem hasat için hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden bir başka kayısı üreticisi Ümit Karakuş ise " İnşallah 1015 içerisinde kayısıda hasada başlayacağız. Hazırlıklarımız tamam. İslimlerimizi kurduk, kasalarımızı, çadırlarımızı hazırladık ilerleyen günlerde döküm işlemlerine başlayacağız " diye konuştu

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