Yolcu otobüsü, kargo kamyonuna çarptı: 1'i ağır 16 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da yolcu otobüsünün aynı yönde giden kargo kamyonuna çarptığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde MalatyaElazığ kara yolu Merdivenler Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncelililer firmasına ait Mazlum İ. (64) yönetimindeki 62 AR 666 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden Mehmet Ö. (56) yönetimindeki 44 ACE 348 kargo kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, devrilen kargo kamyonunun şoförü Mehmet Ö. ile otobüsteki yolculardan Efkan B. (24), Gökhan E. (44), Fatma Aysel Ç. (43), Emrah T. (37), Halil S. (25), Berfin B. (34), Aze Y. (24), Ramazan Ç. (37), Hacer Sıla Ö., Hülya A., Hilal E., Zeynel Abidin S., Aynur G., Selim B. ve Melike D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyon şoförü Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-20 12:16:01



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