Yeşilyurt’ta tarımsal üretim hız kazandı Çınar: “Tarımsal yatırımlarımızla ülkemizin tarım politikasına destek sunuyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarımsal üretimle ilgili açıklamasında, “ Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızda arpa, buğday, kuru fasulye ve yeşil alan çalışmalarımızda kullandığımız rulo çim üretimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Tarımsal alanlardaki hizmetlerimizle ülkemizin tarım politikalarına katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yerini alıp, Kayısı Araştırma Enstitüsü ile işbirliği halinde Cumhuriyet Örnekköy’de 177 dönümlük alan üzerinde kurulan Tarımsal Üretim ve ARGE Sahası arpa, buğday, nohut, kuru fasulye ve rulo çim üretimlerinde ki kapasitesini her geçen yıl daha ileri bir seviyeye çıkartıyor.

Yeşilyurt’u tarım yatırımlarında örnek ve marka bir ilçe hüviyetine ulaştırmak adına tarımsal hizmetlere büyük bir önem verdiği belirtilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geride bıraktıkları üç yıllık dönemde bakliyat ve rulo çim üretimlerinde belirledikleri hedefin üzerine çıkarak büyük bir başarının altına imza attıklarını söyledi.

Dünya’da yaşanan iklimsel değişikliklerle birlikte gıda noktasında yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması için tarımsal alanlardaki yatırımların büyük önem taşıdığını vurgulayan Çınar, Yeşilyurt’ta hayata geçirdikleri tarımsal yatırımlar ve çiftçilere yönelik desteklerle ülke genelinde yürütülen tarımsal politikalara katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Tarımsal Üretim ve ARGE Sahasında ki üretim kapasitesini her geçen yıl artırdıklarını dile getiren Başkan Çınar, “Seçim vaatlerimiz arasında çok özel bir yer kaplayan tarımsal yatırımlarımızı her geçen yıl daha fazla geliştirip ilerletiyoruz. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan iklimsel değişikliklerin yol açtığı gıda sıkıntısının önüne geçmek için yatırım alanlarımızı artırmak zorundayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta hizmete sunduğumuz Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamız ve Yeşil Gıda Seracılık alanımızla birlikte atıl vaziyetteki alanlarımızı yeniden ekonomiye kazandırıp, üretim alanlarımızı çoğalttık. Planlı ve sistemli çalışmalarımız neticesinde üç yıllık dönemde 5 ton nohut ve 3 ton kuru fasulye üretimi yaparken, özel paketlerde hazırladığımız bakliyatlarımızı Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtımını yaptık. Bunun yanı sıra 120 bin metrekare alanda 20 ton arpa üretimi, 15 bin metrekarelik alanda ise 6 ton buğday üretimi yaparak bu alanda büyük bir başarının altına imza attık. 2020 yılında üretim alanlarımıza eklediğimiz rulo çim üretimlerimizde devam ediyor. Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçemizin muhtelif bölgelerindeki yeşillendirme hizmetlerinde kullandığımız rulo çimlerimizi kendi tesislerimizde üretimi yaparak belediye bütçemizi kâra geçirip, bölge iklimine uygun dayanıklı ve güzel çim üretimleri yapıyoruz.2020 ile 2022 yılları arasında toplam 80 bin metrekare rulo çim üretimi yaparak bu alanda ki üretim kapasitemizi geliştirdik. Havaların ısınmasıyla birlikte daha önceden planlamasını yaptığımız arpa ve buğday ekimlerimize de hız verdik. Ürünlerimiz hazır hale geldikten sonra hasadını yaparak başta ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz olmak üzere üreticilerimize ulaştıracağız. Gıda, tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşan çiftçilerimize burada ki üretimlerimizle desteklerimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.

Tarımsal hizmetlerde hareketli ve dinamik bir dönemden geçtiklerine dikkat çeken Çınar, “Ülkemizin tarımsal politikalarına bizlerde yereldeki hizmetlerimizle elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Üretim alanlarımızla, fidan ve fide ekimlerimizle, çiftçilerimize yönelik gerek ürün desteği gerekse de alet ve teçhisat desteklerimizle bu katkılarımızı her geçen yıl daha fazla artırmaktayız. Doğal ve organik ürünlere ulaşımı kolaylaştırmak ve daha fazla ürün toplayabilmek için üzerimize düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmekteyiz. Fiziksel yatırımlarımızın yanı sıra tanıtım ve farklı etkinliklerle tarımsal ürünlerimizin daha fazla kesime ulaşmasına öncülük ediyoruz. 23 ile 26 Haziran günleri arasında düzenleyeceğimiz 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimiz aracılığıyla kayısımızı, kirazımızı ve diğer tüm tarımsal ürünlerimizin tanıtımını yaparak, ilçemize kazandırdığımız tarımsal yatırım alanlarımızın bölgeye kattığı tüm değerleri gelen misafirlerimizle paylaşacağız. Bundan sonra ki süreçte tarımsal üretimi artırmak için daha fazla çalışacağız, daha fazla mesai yapacağız, üretim alanlarımızın sayısını artıracağız. Çiftçilerimize ve üreticilerimize yönelik desteklerimiz aralıksız devam edecektir. Sebze ve meyve fidanlarının ekimi ile hasat süreçlerini yakından takip ederek üretimlerin artması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bakliyat ve rulo çim üretimlerimizle, çiftçilerimizle yönelik desteklerimizle Yeşilyurt’umuzu tarım kenti yapma hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız” şeklinde konuştu.

