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Gürkan ve Tüfenkci, 100. yıl kent parkında incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya’nın yeşil alanı artırılıyor”

İHA

Gürkan ve Tüfenkci, 100. yıl kent parkında incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya’nın yeşil alanı artırılıyor”

Malatya’nın yeşil dokusunu artırmak amacıyla şehrin birçok noktasında çalışmalar yürüttüğü belirtilen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan ve 300 dönümlük alana sahip 100. Yıl Kent Parkını Malatya’ya kazandırıyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte 100. Yıl Kent Parkındaki çalışmaları inceleyerek açıklamalarda bulundu. 100. Yıl Kent Parkında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, “Türkiye’de belediye tarafından yapılan en büyük park projesidir. 300 dönümlük bir alan. 3 milyon 300 bin metrekarelik alandan sonra 300 bin metrekarelik bir alanının daha yeşil alan olarak Malatya’ya kazandırılması çok önemli. Türkiye’de bir prestij olabilecek şekilde projeleri hazırlandı ve çalışmalar devam ediyor. Park alanı içerisinde 17 bin metrekarelik bir gölet alanı, restoran, sosyal donatı alanları, sportif alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları ile vatandaşların dinlenirken kitap ve gazete okuyabilecekleri alanlar oluşturulmakta.
Şehrin merkezinde 300 bin metrekarelik bir yeşil alan yapılmış olacak. İlgili müellif firma çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmektedir. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmadığı zaman 2023 yılı Haziran ayı içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Parkımızın Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Park alanında bir değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un katılımlarıyla temelini atmış olduğumuz bu alan inşallah öngörülen süre içerisinde Malatyalıların hizmetine sunulmuş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde böyle büyük bir alanı yeşil alan olarak yapan bir belediye var mı? Böyle bir parkın Malatya’ya kazandırılmasından dolayı da mutluluk duyuyoruz. Sadece bir park olarak değil sosyal donatılarıyla da bölgede ses getirecek bir yatırım. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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