Sınava giren gençler, sınav yorgunluğunu Canbay ve Wolker konserinde attı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı’na (YKS) giren gençlerin sınav stresini atlatabilmeleri amacıyla ‘Yaz Konserleri’ çerçevesinde Canbay ve Wolker konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen konsere katılan on binlerce genç, doyasıya eğlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Kültür A.Ş tarafından organize edilen konserde ilk olarak sahneye Fatih Genç çıktı. Fatih Genç’in ardından DJ Onur’un çaldığı müziklerle eğlenen gençler ve aileleri coşku dolu anları Canbay ve Wolker’ın sahneye çıkmasının ardından sürdürdü. Konserde Canbay ve Wolker ikilisi sevilen Rap parçaları ve sahne şovlarıyla konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Canbay ve Wolker ikilisini dinlemek için alanı dolduran gençler, bir yılın stresini sınav sonrasında doyasıya eğlenerek attıklarını, zor bir sınavın ardından yapılan konser organizasyonunun kendileri için çok iyi olduğunu söylediler. Yapılan konserden dolayı gençler Başkan Gürkan’a teşekkür ettiler.

Malatya’da sevenleriyle buluşan Canbay ve Wolker ikilisi ise, gençlere yönelik çalışmalarından ve gençlere verdiği önemden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, Malatya’da sevenleriyle buluştuklarından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

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