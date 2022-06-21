Kursiyerlerin el emeği ürünleri Kervansaray’da sergileniyor

Battalgazi Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı "El emeği görücüye çıkıyor’ sergisi açıldı. Kervansaray içerisinde kapılarını açan sergiye, ilk günde katılım yoğun oldu.

Battalgazi Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda eğitim alanlar, hem yeteneklerini geliştirdi hem de birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Kursiyerlerin eğitim gördüğü zaman diliminde ortaya çıkardığı çalışmalar Eskimalatya’da bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında görücüye çıktı. "El emeği görücüye çıkıyor’ sergisi açılışına Malatya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın eşi Munise Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi Yıldız Güder, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Kadın Battalgazi İlçe Kolları Başkanı Ebru İnanç, Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, “Vatandaşlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek ve ev ekonomilerine de katkı sağlamak için Belediyemiz Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla kurslar açıyor. Birçok farklı dalda kurslar açıldı ve ilçemiz genelinde yüzlerce hemşerimiz bu kurslardan faydalandı. Öğrenirken aynı zamanda el emeği ürünler de ortaya çıktı. Bu ürünler sergilenecek ve vatandaşlarımız Kervansaray içerisine açtığımız bu sergiyi gezecekler” ifadelerini kullandı.

Açılışı kesilen kurdele ile yapılan "El emeği görücüye çıkıyor’ sergisi daha sonra katılımcılar tarafından gezildi. Battalgazi Belediyesi bünyesinde açılan bağlama kursu öğrencileri eserler seslendirirken, Malatya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin ve diğer katılımcılar açılan stantları gezerek kurslar hakkında bilgi aldılar.

Kursa katılan ve yaptığı eserleri sergileyen kursiyer Seda Toğrulca, “Burada el emeği işlerimizi yaptık. Hocamız bizlerle çok güzel ilgilendi. Pike, iğne oyası, nakış gibi gereken her şeyi yapmaya çalıştık. Hem öğrendik hem güzel zaman geçirdik kursumuzda. Battalgazi Belediye Başkanımıza, kurs hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Kurs hocası Hatice Gültekin de, “Tanıtım maksadıyla çok güzel bir kurs oldu. Öğrencilerimizle kokulu taş, alüminyum bölge ve epiksi gibi çalışmalar yapıyoruz. Battalgazi Belediyemize ve Başkanımıza Osman Güder’e bizlere böyle bir imkan sunduğu içinde ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Usta Öğretici Nilgün Yüzer de “Kursumuz Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açıldı. Kursumuz da birçok bayanımız hem meslek öğreniyorlar hem de ücret alıyorlar. Yapılan siparişlerde alınan ücretler bayanlarımıza ait. Kursumuzun açılmasında bizlere destek veren Belediye Başkanımız Osman Güder’e eşi Yıldız Güder’e ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürümüze hanımlar olarak teşekkür ediyorum. Kursumuzun en önemli ürünlerinden biri de ilk patentli olan Battalgazi bebekleri. Büyük ilgi gören bu bebeklerimizin üretimlerine de devam ediyoruz” diye konuştu.

Çok sayıda kursiyerin büyük emek vererek ortaya çıkardığı el emeği ürünleri 3 gün boyunca Kervansaray içerisinde sergilenecek.

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