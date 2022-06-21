Kursiyerlerin el emeği ürünleri Kervansaray’da sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kursiyerlerin el emeği ürünleri Kervansaray’da sergileniyor

İHA

Kursiyerlerin el emeği ürünleri Kervansaray’da sergileniyor

Battalgazi Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı "El emeği görücüye çıkıyor’ sergisi açıldı. Kervansaray içerisinde kapılarını açan sergiye, ilk günde katılım yoğun oldu.
Battalgazi Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda eğitim alanlar, hem yeteneklerini geliştirdi hem de birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Kursiyerlerin eğitim gördüğü zaman diliminde ortaya çıkardığı çalışmalar Eskimalatya’da bulunan Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında görücüye çıktı. "El emeği görücüye çıkıyor’ sergisi açılışına Malatya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın eşi Munise Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi Yıldız Güder, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Kadın Battalgazi İlçe Kolları Başkanı Ebru İnanç, Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta konuşan Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, “Vatandaşlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek ve ev ekonomilerine de katkı sağlamak için Belediyemiz Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla kurslar açıyor. Birçok farklı dalda kurslar açıldı ve ilçemiz genelinde yüzlerce hemşerimiz bu kurslardan faydalandı. Öğrenirken aynı zamanda el emeği ürünler de ortaya çıktı. Bu ürünler sergilenecek ve vatandaşlarımız Kervansaray içerisine açtığımız bu sergiyi gezecekler” ifadelerini kullandı.
Açılışı kesilen kurdele ile yapılan "El emeği görücüye çıkıyor’ sergisi daha sonra katılımcılar tarafından gezildi. Battalgazi Belediyesi bünyesinde açılan bağlama kursu öğrencileri eserler seslendirirken, Malatya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin ve diğer katılımcılar açılan stantları gezerek kurslar hakkında bilgi aldılar.
Kursa katılan ve yaptığı eserleri sergileyen kursiyer Seda Toğrulca, “Burada el emeği işlerimizi yaptık. Hocamız bizlerle çok güzel ilgilendi. Pike, iğne oyası, nakış gibi gereken her şeyi yapmaya çalıştık. Hem öğrendik hem güzel zaman geçirdik kursumuzda. Battalgazi Belediye Başkanımıza, kurs hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Kurs hocası Hatice Gültekin de, “Tanıtım maksadıyla çok güzel bir kurs oldu. Öğrencilerimizle kokulu taş, alüminyum bölge ve epiksi gibi çalışmalar yapıyoruz. Battalgazi Belediyemize ve Başkanımıza Osman Güder’e bizlere böyle bir imkan sunduğu içinde ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Usta Öğretici Nilgün Yüzer de “Kursumuz Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açıldı. Kursumuz da birçok bayanımız hem meslek öğreniyorlar hem de ücret alıyorlar. Yapılan siparişlerde alınan ücretler bayanlarımıza ait. Kursumuzun açılmasında bizlere destek veren Belediye Başkanımız Osman Güder’e eşi Yıldız Güder’e ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürümüze hanımlar olarak teşekkür ediyorum. Kursumuzun en önemli ürünlerinden biri de ilk patentli olan Battalgazi bebekleri. Büyük ilgi gören bu bebeklerimizin üretimlerine de devam ediyoruz” diye konuştu.
Çok sayıda kursiyerin büyük emek vererek ortaya çıkardığı el emeği ürünleri 3 gün boyunca Kervansaray içerisinde sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şire Pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a ziyaret Mevcut Şire Pazarı en iyi şekilde değerlendirilecek
YEREL HABERLER Şire Pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a ...
Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi ...
Sınava giren gençler, sınav yorgunluğunu Canbay ve Wolker konserinde attı
YEREL HABERLER Sınava giren gençler, sınav yorgunluğunu Canbay ve ...
Cafana Mahallesi’nin yollarını güvenli hale getiriliyor
YEREL HABERLER Cafana Mahallesi’nin yollarını güvenli hale ...
Malatya'da 3 günde bin 135 kaçak göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Malatya'da 3 günde bin 135 kaçak göçmen sınır dışı ...
Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine ...
Evinin ağılını atölyeye çevirdi yıllardır bağlama yapıyor
YEREL HABERLER Evinin ağılını atölyeye çevirdi yıllardır bağlama ...
Afgan göçmenler charter seferlerle ülkelerine gönderiliyor
YEREL HABERLER Afgan göçmenler charter seferlerle ülkelerine ...
Sporcu Harun Şahin’e milli davet
YEREL HABERLER Sporcu Harun Şahin’e milli davet
Gürkan ve Tüfenkci, 100. yıl kent parkında incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya’nın yeşil alanı artırılıyor”
YEREL HABERLER Gürkan ve Tüfenkci, 100. yıl kent parkında ...
Battalgazi Devlet Hastanesi Çarşamba günü açılıyor Milletvekili Tüfenkci, açılış öncesi hastanede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi Çarşamba günü ...
Kutsal topraklara gidişler sürüyor
YEREL HABERLER Kutsal topraklara gidişler sürüyor
Yeşilyurt’ta tarımsal üretim hız kazandı Çınar: “Tarımsal yatırımlarımızla ülkemizin tarım politikasına destek sunuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta tarımsal üretim hız kazandı Çınar: ...
Malatya'dan 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Malatya'dan 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine ...
Başkan Poyraz, MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını değerlendirdi Poyraz: “Yatırım, üretim ve istihdam odaklı strateji devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Poyraz, MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını ...
Yolcu otobüsü, kargo kamyonuna çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü, kargo kamyonuna çarptı: 1'i ağır 16 ...
Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı
FKA’dan KOBİ’lere finansman desteği
YEREL HABERLER FKA’dan KOBİ’lere finansman desteği
Malatya'da kayısı üreticisi hasat için gün sayıyor
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı üreticisi hasat için gün sayıyor
İnönü Üniversitesi Kampüsü dünyanın en güzel kampüslerinden biri seçildi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Kampüsü dünyanın en güzel ...
Yeşilyurt'ta 226. park yapılıyor Çınar: “Park yatırımlarımızı 226’ya çıkartıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta 226. park yapılıyor Çınar: “Park ...
Başkan Güder’den örnek babalar günü buluşması
YEREL HABERLER Başkan Güder’den örnek babalar günü buluşması
Afganlı 227 göçmen daha ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Afganlı 227 göçmen daha ülkelerine gönderildi
Tüfenkci: “Ama altılı masalarla ama altılı masanın altındakilerle bir takımoyunlar oynanmaya çalışılıyor”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Ama altılı masalarla ama altılı masanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.