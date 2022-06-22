Başkan Güder’den Taneli’ye hayırlı olsun ziyareti Güder: “Hep birlikte Malatya’mız için çalışmaya devam edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den Taneli’ye hayırlı olsun ziyareti Güder: “Hep birlikte Malatya’mız için çalışmaya devam edeceğiz"

İHA

Başkan Güder’den Taneli’ye hayırlı olsun ziyareti Güder: “Hep birlikte Malatya’mız için çalışmaya devam edeceğiz"

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte yeniden güven tazeleyerek Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanlığına seçilen Mehmet Taneli ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Üretim ve tüketim noktasında kimsenin mağdur olmaması adına Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli’nin büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yeniden güven tazeleyen Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Başkanımız Mehmet Taneli ve yönetim kurulunu tebrik ediyoruz. Başkanımız her zaman çalışkanlığı ile aklımızda yer etmiştir. Bulunduğu yere bir şeyler katmak için hep mücadele etmiştir. Üreticisi ve tüketici noktasında kimsenin mağdur olmaması adına her kapıya gitmiştir. Özellikle besicinin hakkını savunması notasında elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Üretimin sıkıntılı olduğu, Dünya’da gıda enflasyonunun terörize edilmeye çalışıldığı bir süreçte hepimiz oluşabilecek sıkıntıları giderme noktasında gayret edeceğiz. Türkiye kalkınmasını üretime endekslemiş durumda. Politikalarını kalkınma üzerine kurmuş. Şuan böyle bir sistem var. Et birliği de üretim mekanizmasını oluşturan bir birim. Bu üretimimizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Bu sıkıntılı süreçte hepimiz bir birimize sahip çıkarak, en az etkilenmek için çaba sarf edeceğiz. Biz, her daim başkanımızın yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Yeter ki Malatya ve Malatya üreticisi kazansın. Yeni dönemde de başkanımıza, yönetimine ve üreticimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Malatya’mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“Başkanımız her zaman bize destek olmuştur”
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, "Gerek sahada gerekse önceki dönemlerde hep yanımızda hissettiğimiz Battalgazi’mizin değerli başkanı sayın Osman Güder’e ve ekibine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Birliğimizi kurduğumuz günden beri her zaman bizlere destek oldu. Kendisi de bu işlerin içinden gelen biri olduğu için hayvancılığı biliyor. Dolayısıyla yaşanan sıkıntıları en iyi bilen kişilerden birisi. Bundan sonra ki çalışmalarımızda da desteklerini sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Amacımız Malatya’mızda faaliyetlerini sürdüren üreticilerimize karşılaştıkları sıkıntılara omuz vermektir. Üretmeden refah olmaz. Bundan sonrada tüm gücümüzle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. Allah birliğimizi bozmasın. Battalgazi Belediye başkanı sayın Osman Güder ve ekibinin bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli çocuklara bahçe terapisi
YEREL HABERLER Engelli çocuklara bahçe terapisi
Arazi kavgasında kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Arazi kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Şire Pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a ziyaret Mevcut Şire Pazarı en iyi şekilde değerlendirilecek
YEREL HABERLER Şire Pazarı esnaflarından Başkan Gürkan’a ...
Kursiyerlerin el emeği ürünleri Kervansaray’da sergileniyor
YEREL HABERLER Kursiyerlerin el emeği ürünleri Kervansaray’da ...
Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Uğurlu ile Başkan Çınar, organize sanayi ...
Sınava giren gençler, sınav yorgunluğunu Canbay ve Wolker konserinde attı
YEREL HABERLER Sınava giren gençler, sınav yorgunluğunu Canbay ve ...
Cafana Mahallesi’nin yollarını güvenli hale getiriliyor
YEREL HABERLER Cafana Mahallesi’nin yollarını güvenli hale ...
Malatya'da 3 günde bin 135 kaçak göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Malatya'da 3 günde bin 135 kaçak göçmen sınır dışı ...
Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Malatya'dan 227 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine ...
Evinin ağılını atölyeye çevirdi yıllardır bağlama yapıyor
YEREL HABERLER Evinin ağılını atölyeye çevirdi yıllardır bağlama ...
Afgan göçmenler charter seferlerle ülkelerine gönderiliyor
YEREL HABERLER Afgan göçmenler charter seferlerle ülkelerine ...
Sporcu Harun Şahin’e milli davet
YEREL HABERLER Sporcu Harun Şahin’e milli davet
Gürkan ve Tüfenkci, 100. yıl kent parkında incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya’nın yeşil alanı artırılıyor”
YEREL HABERLER Gürkan ve Tüfenkci, 100. yıl kent parkında ...
Battalgazi Devlet Hastanesi Çarşamba günü açılıyor Milletvekili Tüfenkci, açılış öncesi hastanede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Battalgazi Devlet Hastanesi Çarşamba günü ...
Kutsal topraklara gidişler sürüyor
YEREL HABERLER Kutsal topraklara gidişler sürüyor
Yeşilyurt’ta tarımsal üretim hız kazandı Çınar: “Tarımsal yatırımlarımızla ülkemizin tarım politikasına destek sunuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta tarımsal üretim hız kazandı Çınar: ...
Malatya'dan 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Malatya'dan 227 kaçak göçmen uçakla ülkelerine ...
Başkan Poyraz, MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını değerlendirdi Poyraz: “Yatırım, üretim ve istihdam odaklı strateji devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Poyraz, MÜSİAD Genel İdare Kurulu toplantısını ...
Yolcu otobüsü, kargo kamyonuna çarptı: 1'i ağır 16 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü, kargo kamyonuna çarptı: 1'i ağır 16 ...
Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı: 17 yaralı
FKA’dan KOBİ’lere finansman desteği
YEREL HABERLER FKA’dan KOBİ’lere finansman desteği
Malatya'da kayısı üreticisi hasat için gün sayıyor
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı üreticisi hasat için gün sayıyor
İnönü Üniversitesi Kampüsü dünyanın en güzel kampüslerinden biri seçildi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Kampüsü dünyanın en güzel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.