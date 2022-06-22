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Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaatında çalışan işçilerle bir araya geldi Çınar: “Yeşilyurt’a el birliğiyle modern bir hizmet binası kazandıracağız”

İHA

Başkan Çınar, yeni belediye hizmet binası inşaatında çalışan işçilerle bir araya geldi Çınar: “Yeşilyurt’a el birliğiyle modern bir hizmet binası kazandıracağız”

Yapımı devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasında çalışan işçilerle öğlen yemeğinde bir araya gelen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Alın terinizi, emeğinizi ve gayretlerinizi takdirle karşılıyoruz. Hep birlikte çalışarak, el ele vererek ilçemize modern ve güzel bir belediye hizmet binası kazandıracağız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ile birlikte Yeni Belediye Hizmet Binasını ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yeni Belediye Hizmet Binasının inşaatında görev yapan işçilerle öğlen yemeğinde bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleceğe emanet edecekleri vizyonel yatırımlar arasına Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasını da ekleyeceklerini söyledi. Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binasının inşaatında çalışan işçilerin altın teri, emek ve gayretlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Çınar, “ Malatya’nın en güzel noktalarından olan, son yıllarda hızla gelişen Turgut Özal Mahallemizde hizmete sunacağımız yeni belediye hizmet binamızın inşaatı planlandığı gibi ilerliyor. İlçemizin farklı bölgelerindeki hizmet binalarımızı tek çatı altında toplayarak vatandaşlarımıza yerinde ve hızlı hizmet sunacağımız yeni belediye binamız gerek mimari yapısı gerekse de içerisindeki mekânlarıyla gelişen ilçemizin marka değerine çok büyük katkılar sunacaktır. Geleceğe emanet edeceğimiz özel yatırımlarımız arasına yeni belediye binamızı da ekleyerek millete hizmet yolundaki kararlılığımızı bir kez daha gözler önüne sereceğiz. Yeni Belediye Binamızın yan tarafındaki alana TOKİ tarafından inşa edilecek Millet Bahçesiyle birlikte buraya yeni, farklı ve özel bir yaşam alanı daha kazandırılmış olacak. Yeni Belediye Binası, Millet Bahçesi ve Kent Meydanı gibi yatırımlarla buraya yeni bir yaşam alanı kuracağız. Tüm yatırımlarımızda olduğu buradaki çalışmaları da yakından takip ediyoruz. İnşaat işlerinde çalışan çok değerli işçi kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla bir araya geldik. Havaların ısınmasına rağmen çalışmalarını büyük bir fedakârlıkla yürüten işçi kardeşlerimizin emekleri ve gayretlerini bizler her daim takdirle karşılıyoruz. Onların bu gayretleriyle inşallah çok güzel bir eser ortaya çıkacaktır. Öğlen yemeğinde bir araya geldiğimiz işçi kardeşlerimizle güzel bir sohbet yaptık, onlarında düşüncelerini öğrenme fırsatı yakaladık, verimli ve güzel bir ziyaret oldu. İnşaat işlerini başarıyla yürüten işçi kardeşlerimiz başta olmak üzere mühendislerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kolaylıklar nasip etsin, ellerine ve emeklerine sağlık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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