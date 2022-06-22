Türkiye Şampiyonu olarak döndüler

Okullar Arası Küçükler Hokey Türkiye Şampiyonasında birinci olan Malatya Milli Egemenlik Ortaokulu sporcuları başarılı döndü.

Gaziantep’te 2327 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Yıldızlar Hokey Türkiye Şampiyonasında ve 913 Haziran tarihleri arasında Osmaniye’de yapılan Okullar Arası Küçükler Hokey Türkiye Şampiyonasında birinci olan, Malatya Milli Egemenlik Ortaokulu sporcuları ve antrenörü Savaş Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı ziyaret ettiler.

Kayhan, yıldızlar ve küçükler kategorisinde şampiyon olan Milli Egemenlik Ortaokulu sporcularını ve antrenör Savaş Yılmaz’ı tebrik ederek, başarılarının devamını temenni etti.

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