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Malatya Hayvan Pazarı yenileniyor Gürkan: “Modern ve çağdaş bir hayvan pazarını dizayn ediyoruz”

İHA

Malatya Hayvan Pazarı yenileniyor Gürkan: “Modern ve çağdaş bir hayvan pazarını dizayn ediyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek bu alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
İnceme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ata Ünlü, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı ile ilgili Daire Başkanları katıldı.
Daha hijyenik bir hayvan pazarını Malatya’ya kazandırdıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, “Kurban Bayramı hazırlıklarımız devam ediyor. Sayın Başkanımızın katkılarıyla DAP idaresinden 4 milyon liralık yüzde 50 hibe çerçevesinde proje desteği aldık. Bu çerçevede hayvan pazarımızın rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Padokların yenilenmesi, kesimhanenin yeniden düzenlenmesi, zemin çalışmalarının tamamlanmasıyla çok daha güzel bir pazarı Malatya’ya kazandırmış olacağız. Daha hijyen ve sağlıklı kesimlerin yapılacağı hayvan pazarımız Malatya’mıza hayırlı olsun. Sayın Başkanımıza da katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ata Ünlü ise yaptığı konuşmada, “Malatya’nın tek hayvan pazarı olan bu alan Esenlik Şirketimiz tarafından işletilmektedir. Hayvan Pazarımızdaki yoğunluk daha çok Kurban Bayramında yaşanmaktadır. Yaklaşan Kurban Bayramından dolayı geniş bir şekilde tadilat ve tamirat çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamlayarak bayrama hazır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Bütün ihtiyaçlara cevap verilebilecek bir hayvan pazarının dizayn edildiğini vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından (DAP) almış olduğumuz ödenek çerçevesi içerisinde yapmış olduğumuz ihale dahilinde yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Malatya’nın tek hayvan pazarının burası olmasından dolayı Kurban Bayramlarında önemli bir yoğunluk yaşanmaktadır. Hayvan Pazarında gerek satıcı olsun, gerek alıcı olsun bunlar günümüz şartları ve 21. yüzyıla uygun bir şekilde dizayn etmemiz gerekiyordu. DAP’tan almış olduğumuz ödenek çerçevesi içerisinde yapmış olduğumuz ihalede gerek bu alandaki lavabo, abdest alma yerleri, mescitler, dezenfekte merkezleri ve padoklar yeniden düzenleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra modern ve çağdaş anlamda insanlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hayvan pazarı olacak. Çalışmaları gerçekleştiren ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Gürkan’a teşekkür eden Hayvan Pazarı esnaflarından Mehmet Yavuz ise “Sayın Başkanımız sayesinde bu yıl padoklarımız yenilendi, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. İnşallah bu yılda Kurban Bayramını rahat bir şekilde geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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