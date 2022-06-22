Malatya’da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede

Malatya’da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 18 Haziran Cumartesi günü saat 16.15 sularında Battalgazi ilçesi Yehihamam Mahallesi Mücevher Sokak'taki bir kafede, işletme sahibi ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan Remzi Erşahin (53) ile Halil Ulutaş (33) olay yerinde hayatını kaybederken; Selim Kırtekin, Seda Bayındır, Mehmet Tekin, Mehmet Akbulut, Mehmet Arslan ve İsmail Artuç yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı olayda; Ender Erşahin, Emre Can Erşahin, Mertkan Erşahin ve Furkan Dağ gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan İsmail Artuç'un hayati tehlikesinin bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5'i geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. İşlemleri devam eden 6 zanlının ise ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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