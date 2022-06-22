25. Kayısı festivali öncesi hazırlıklar masaya yatırıldı

Bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali öncesi düzenlenen istişare toplantısında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

2124 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali öncesi istişare toplantısı düzenlendi. Yeni Nikah Sarayında gerçekleşen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Baharçiçek ile İlçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve il müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’inin üretildiği Malatya’da kayısının güneşin altın yumurtası olarak anıldığını anımsattı. Kayısının Malatya’da katma değeri ve kişi başına düşen milli geliri artırdığını ifade eden Gürkan, “Kayısı festivalinde kayısı birincilikleri, kayısı seçimleri, kültürel ve sosyal etkinlikler olacak. Burada şöyle bir algı var; kayısı festivali sanki belediyeye ait bir şey gibi. Oysaki yasal temellerde bu işin birinci sorumlusu mülki amirimiz Sayın Valimize aittir. Bizlerde Sayın Valimizin almış olduğu kararları uygulamakla görevli kişileriz. Yerel anlamda bizler yönetimdeyken mülki anlamda Sayın Valimizle birlikte yerelin ve mülkinin bir arada olması ve birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olması çok önemlidir” dedi.

Bugün yaptıkları toplantı ile amaçlarının şehrin bütününü festivale dahil etmek olduğunu da ifade eden Gürkan, “Hem şehrin geçmişine sahip çıkacağız, hem gününe sahip çıkacağız hem de istikbaline sahip çıkacağız. 21 Temmuz günü yapacağımız kortejin güçlü olması lazım ki, katılımın yüksek olması lazım ki, katılımcıların renkleri farklı olması lazım ki Malatya fotoğrafının dününü, bugününü, yarınını bütün kesim ve kesitlerini o fotoğrafta görmemiz lazım. Bu, Türkiye’de örnek olacak fotoğraftır” ifadelerine yer verdi.

Vali Hulusi Şahin ise yabancı bir kelime olan festivalin karşılığının toy, şenlik, bayram olduğunu belirterek, “Dolayısıyla birlik ve beraberlik abidesi olarak örnek şehrimiz Malatya'nın 25’inci yılında bu etkinliğin adına uygun kutlanması gerektiğini belirterek kayısı markasının altında muhteşem şehrimizin tüm güzelliklerini dosta düşmana sergileyelim” dedi.

Düzenlenecek olan festivale tüm kesimlerin dahil edilmesi adına bu tür toplantıların yapıldığını da ifade eden Şahin, “Kamu, kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversitelerimiz, söyleyecek sözü olan, katkı sunacak olan herkes dahil olacak, bu surette çeşitlilik ve zenginlik olacak. Bu anlayış içerisinde bu yıl 25’inci Kayısı Festivalimizi daha da zenginleştirip sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç tarafından katılımcılara festival hakkında bilgiler verildi.

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