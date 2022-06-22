18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Kameralara anbean yansıyan kazada ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 15.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MalatyaElazığ karayolu Kanyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S. yönetimindeki 44 ABH 828 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Fatma K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma K.'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken, araç sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.