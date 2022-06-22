Malatya'da husumetlilerin çatışmasında 11 şüpheli adliyede

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, husumetli 2 grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 18 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde, Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Meydanı'ndaki kafede, mekanın işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan 2 grup, konuşmak için bir araya geldi. Borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 tüfek ve 5 tabancanın kullanıldığı kavgada; Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Polis, olaya karışan 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-22 17:36:07



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