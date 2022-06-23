Yolda karşılaştığı husumetlileri tarafından tüfekle öldürüldü



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da Ekrem Kaya (50), yolda karşılaştığı husumetlileri tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y., E.Ç., H.S. ve H.A., iddiaya göre yolda karşılaştıkları husumetlileri Ekrem Kaya'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Ekrem Kaya kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cinayet şüphelileri M.Y., E.Ç., H.S. ve H.A.'yı kısa süre sonra, suç aleti olduğu düşünülen tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-06-23 01:21:02



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