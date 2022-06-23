'Emre 44' robot ile gelen ödül

Malatya’da lise öğrencileri geliştirdikleri 'Emre 44' isimli robot ile Uluslararası MEB Robot yarışmasında ikincilik ödülü aldı.

Yunus Emre Meslek Lisesi öğrencileri başarılarını Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ile paylaştı. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Ahmet Özbay'ın danışmanlığında öğrenciler Muhammed Göçer ve Alim Kesrik'in tasarladığı 'Emre 44' isimli robot bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen 14'üncü Uluslararası MEB Robot yarışmasında ikincilik ödülü aldı. Özbay ile öğrenciler Muhammed Göçer ve Alim Kesrik, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir’i makamında ziyaret ettiler.

Kendisiyle önemli bir başarının paylaşılmasına teşekkür eden Müdür Özdemir, eğitimde elde edilen başarıların önemini dile getirdi. Özdemir, öğrencileri tebrik ederek gurur duyduğunu ifade etti.

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