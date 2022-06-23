Malatya’da kaçak tütün ele geçirildi

Malatya’da polis tarafından yapılan iki ayrı çalışmada bir ton kaçak tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.

Malatya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde Sürgü ile Kale yol uygulama noktalarında durdurulan 2 ayrı araçta yapılan aramada bir ton kaçak tütün ile çok 60 bin dal sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 ayrı şahsa 5607 SKM’den yasal işlem yapıldı.

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