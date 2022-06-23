Muhtarlardan Başkan Gürkan’a hastane teşekkürü Beydağı gibi arkamızda duran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlardan Başkan Gürkan’a hastane teşekkürü Beydağı gibi arkamızda duran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz

İHA

Muhtarlardan Başkan Gürkan’a hastane teşekkürü Beydağı gibi arkamızda duran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Battalgazi Devlet Hastanesinin acil ve bazı polikliniklerde hasta kabulüne başlaması nedeniyle, hastaneye ziyarette bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bölge muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar büyük ilgi göstererek teşekkür etti.
Battalgazi Devlet Hastanesi’nin acil ve bazı polikliniklerde hasta kabulüne başlamasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hastanenin bölge halkına ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Gürkan, “Battalgazi Devlet Hastanemiz hasta kabullerine başladı. Şehrimizin doğusunda bir hastane, batısında bir devlet hastanesinin olması hem şehir insanlarının erişimi ve ulaşımı açısından hem de adli vakalarla ilgili husumetlerin artırılmaması açısından önemli bir yatırım hamlesiydi ve bu gerçekleşti. Bu anlamda hastanenin yatırım sürecini, bizim üzerimizde de devlet nezdinde de uzun süreci takip ettik. Yaşanan süreç içerisinde mevcut devlet hastanesi arsası TOKİ’ye devredilmiş, TOKİ tarafından da burada konut veya rezidans şeklinde değerlendirilmesi gündemdeydi. O dönemde Battalgazi Belediye Başkanı iken bu alanın mutlaka hastane olması gerektiği konusunda ısrarcı olduk ve yoğun girişimlerde bulunduk.
“İhale edildikten 2 yıl sonra da hasta kabullerine başladı”
Yaptığımız olumlu girişimler neticesinde o dönemin bakanları ve özellikle dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bakanımızın gayretleri sonucunda bu alan tekrar Devlet Hastanesi yapılmak üzere devri gerçekleştirildi. Akabinde de Şimdiki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bir an evvel ihaleye çıkarılması ve finansmanı kesilmeyecek şekilde bir finansman kaynağıyla buranın ihale edilmesi sağlandı. İhale edildikten 2 yıl sonra da hasta kabullerine başladı” ifadelerini kullandı.
“ Hastanenin, buraya yapılması birçok gelişmeyi de beraberinde getiriyor”
Hastanenin yapılmasıyla bölgenin değer kazandığına değinen Gürkan, “Bu hastanenin özellikle buraya yapılması birçok gelişmeyi de beraberinde getiriyor. Hastanenin yapılması ile birlikte hasta açısından, adli vakalar açısından, şehrin yeni bir sosyal dinamik kültürünün ve yeni bir çevresel güvenlik merkezi olmasının haricinde bu bölgedeki emlakların da bir değer kazanması, işyerlerinin de bir değer kazanması ve şehrin de aynı zamanda gettolaşmasının önüne geçilmesi oldu. Yani şehri batıya götürüp, doğudaki kısmı tamamen sıkıntılı bir sürece terk etmemiz de doğru olamazdı. Onun için bizler devlet hastanesini buraya yaparken Polis Evini yine buraya, Bilkent Üniversitesi’nin okullarını, Fuarcılık Merkezi’ni, Kapalı Spor Salonu’nu, EkmekYemek Fabrikaları, Yimpaş gibi alış veriş merkezleri ve Beydağı İnderesi Tabiat Parkı gibi Türkiye’nin en büyük parkların bir tanesinin de bu bölgeye yapılmasının amacı da tesadüf değildir” diye konuştu.
Başkan Gürkan, “ Şehrimizin bütünüyle 12 bin 300 kilometrekare alanıyla her karışına dokunma noktasında ekibimizle birlikte büyük gayret ve çabamız var. Bu çalışmalarımızda bize destek veren başta mesai arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, hastanemizin her aşamadaki görevlilerine teşekkür ediyoruz. Bu hastanenin oluşumu için başta Cumhurbaşkanımıza, o süreçteki bütün bakanlarımıza, şu anki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey’e de ve eski Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’na da özellikle şükranlarımı arz etiğimi ifade etmek istiyorum. Allah Malatya’mıza hayırlı uğurlu etsin” ifadelerine yer verdi.
Fırat Mahalle Muhtar Nihat Biner yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, “Bugün Battalgazi ilçemizde hasta kabulüne başlayan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin önündeyiz. 300 binin üzerinde nüfusa sahip bir ilçe kendisine 10 kilometre uzaklıktaki devlet hastanesine gitmek zorundaydı. Buradaki vatandaşlar çok sıkıntı yaşıyordu. Burada herkes elini taşın altına koydu. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan elini taşın altına koydu. Gereken bütün mücadeleyi verdi. Çok büyük ses getirdi. Ham dönemin Sağlık Bakanı da şimdiki Sağlık Bakanımız da bu konuya hassasiyetle yaklaştılar. Ben Fırat Mahallesi Muhtarı olarak yapılan çalışmalardan dolayı çok memnunum. Bu mahalleye, Battalgazi’ye, şehrimize değer katacağına kalben inanıyorum” şeklinde konuştu.
Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç, “Devlet hastanesi gerçekten de bu bölgede şarttı. Selahattin Başkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten de başkanımızın gayretiyle, çabasıyla hastanemiz yapıldı. Biz ne kadar çaba göstersek de başkanımız yapmasaydı bu hastane bu bölgede olmazdı” diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür etti.
Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru ise hastanenin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Öncelikle Beydağı gibi arkamızda duran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a mahallem adına, bölgem adına sevgiler saygılar sunuyorum. Muhtar arkadaşlarımızla her zaman tepki koyduk. Başkanımız da her zaman fiilen hep yanımızda oldu. Buranın her konuda altyapıdan, üstyapısına Başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürler sunuyorum. Dün beraberdik, bugün de beraberiz” dedi.
Devlet Hastanesi inşaatından sorumlu Firma yetkilisi Mimar Hamza Keser, “2019 Ağustos ayında başlayan projemizde sağ olsun o dönemde de başkanımız yanımızdaydı. Pandemi şartlarına rağmen projemizi zamanında bitirdik. Bu projede deprem izolatörü sistemin olması ayrı bir durum. 220 adet izolatör sistemi var hastanemizde. Başkanıma firmamız adına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuru meyve sektörü Malatya’da toplandı
YEREL HABERLER Kuru meyve sektörü Malatya’da toplandı
Başkan Güder’den Akın’a ''hayırlı olsun'' ziyareti Güder: “Her zaman sivil toplum kuruluşlarımızla istişare içindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Akın’a ''hayırlı olsun'' ...
Avukatlar Ece Seçkin konseri ile stres attı
YEREL HABERLER Avukatlar Ece Seçkin konseri ile stres attı
Yeni Malatyaspor’da belirsizlik sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da belirsizlik sürüyor
Başkan Çınar'dan kiraz festivali daveti Çınar: “Festivalimizin heyecanını hep birlikte doyasıya yaşayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar'dan kiraz festivali daveti Çınar: ...
Malatya’daki silahlı çatışmaya: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’daki silahlı çatışmaya: 7 tutuklama
2 kişinin öldüğü husumetlilerin çatışmasında 7 şüpheliye tutuklama
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü husumetlilerin çatışmasında 7 ...
Malatya’da kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da kaçak tütün ele geçirildi
'Emre 44' robot ile gelen ödül
YEREL HABERLER 'Emre 44' robot ile gelen ödül
Emekliye ayrılan emniyet Müdürüne yemekli veda
YEREL HABERLER Emekliye ayrılan emniyet Müdürüne yemekli veda
Malatya’da kene uyarısı
YEREL HABERLER Malatya’da kene uyarısı
Yolda karşılaştığı husumetlileri tarafından tüfekle öldürüldü
YEREL HABERLER Yolda karşılaştığı husumetlileri tarafından tüfekle ...
Başından silahla vurulan şahıs öldü
YEREL HABERLER Başından silahla vurulan şahıs öldü
Malatya'daki silahlı çatışma zanlısı 6 kişi daha adliyede
YEREL HABERLER Malatya'daki silahlı çatışma zanlısı 6 kişi daha ...
Dörtlü karışım yem bitkisinden üstün verim alındı Malatya'da ikinci ürüne imkan
YEREL HABERLER Dörtlü karışım yem bitkisinden üstün verim ...
Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti
Malatya'da husumetlilerin çatışmasında 11 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Malatya'da husumetlilerin çatışmasında 11 şüpheli ...
18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER 18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada
25. Kayısı festivali öncesi hazırlıklar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER 25. Kayısı festivali öncesi hazırlıklar masaya ...
Malatya’da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede
YEREL HABERLER Malatya’da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili ...
Malatya Hayvan Pazarı yenileniyor Gürkan: “Modern ve çağdaş bir hayvan pazarını dizayn ediyoruz”
YEREL HABERLER Malatya Hayvan Pazarı yenileniyor Gürkan: “Modern ve ...
Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci
Eğitimde başarıya ödül
YEREL HABERLER Eğitimde başarıya ödül
Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal
YEREL HABERLER Tarlada mevsimlik işçilerle hasbihal

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.