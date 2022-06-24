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27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali start aldı Çınar: “Kiraz festivalimiz hareketli, renkli ve coşku dolu geçecek”

İHA

27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali start aldı Çınar: “Kiraz festivalimiz hareketli, renkli ve coşku dolu geçecek”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurt’lular Derneğinin katkılarıyla gerçekleşen 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, Melekbaba Gençlik Merkezinde düzenlenen el sanatları sergisi, ödül töreni ve müzik dinletisiyle start aldı.
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle Malatya’ya farklı bir hareketlilik ve dinamizm getirecek olan 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin ilk heyecanı Melekbaba Mahallesinde yaşandı. Bölgenin en büyük kültür ve spor yatırımı olan Melekbaba Gençlik Merkezi düzenlenen etkinliklere, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, BBP İl Başkanı Abdulvahap Karaman, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Mahalle Muhtarları, mahalle sakinleri, sporcular ve antrenörler katıldı. 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin mahallelerinde başlatılmış olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, Melekbaba Gençlik Merkezi ve TOKİ Konutları başta olmak üzere diğer tüm yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sundu. Melekbaba Gençlik Merkezinin Türkiye’nin sayılı kültür ve spor merkezlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise “Melekbaba’da bugün bir şenlik ve güzellik var. Kiraz festivalimizin sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde hizmete sunulan Melekbaba Gençlik Merkezinde başlaması bizim için çok önemlidir. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, festivalimiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, Yeşilyurt’un beş farklı noktasında düzenlenecek etkinliklerle dört gün sürecek olan 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin Yeşilyurt’un tanıtımına büyük bir katkı sunacağını vurguladı.
MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre ise 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin hayırlı olmasını temenni etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da konuşmasının başında 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin startını verdikleri Melekbaba Gençlik Merkezindeki etkinliklere büyük ilgi gösteren Melekbaba Mahalle sakinlerine teşekkürlerini sundu.
Kültürel ve sportif etkinliklerle festivalin coşkusunu ilçenin dört bir tarafına taşıyacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,“ Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına büyük bir güç katan Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimizin bu yıl 27’ncisini düzenliyoruz. Ülkemizin en geniş çerçeveli, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan merkezleri arasına giren Melekbaba Gençlik Merkezimizde başlattığımız festivalimize yoğun ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun üst seviyede olduğu, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü, medeniyeti ve gastronomisi ile farklı zenginliklere sahip Yeşilyurt’umuzun marka değerine yakışan güzel bir programla festivalimize start vermiş oluyoruz.
Melekbaba mahallesindeki bu güzel ve samimi atmosfer inşallah pazar gününe kadar devam edecek olan konserlerimize, sosyal ve kültürel etkinliklerimize yansıyacak ve buradan yayılan güzellikler festivalimizin daha hareketli geçmesini sağlayacaktır. Melekbaba mahallemizdeki bu coşku ve heyecan örnek teşkil etmektedir. 7’den 70’e herkes burada, bu samimi ve güzel atmosfer festivalimizin ne kadar coşkulu ve heyecanlı geçeceğinin de bir göstergesidir. Festivalimizin başlangıcını burada yaparak bu bölgeye verdiğimiz önemi ve hassasiyeti gözler önüne sermiş oluyoruz” şeklinde konuştu.
Melekbaba Mahallesinin sportif yatırımlar, kentsel dönüşüm projeleri, sosyal yaşam alanları ve parklarla gelecekte Malatya’nın en fazla tercih edilen mahallesi olacağını vurgulayan Çınar, “Yeter ki insanlarımıza imkan ve fırsat sunalım, geri dönüşünü mutlaka alıyoruz. Gençlik Merkezimiz açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor, gençlerimiz artık uzak bölgelere gitmeden kendi mahallesinde sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılabiliyor, böylesine özel bir yatırım bu bölgenin çehresini değiştirecektir. Melekbaba gibi özel bir bölgemiz bu yatırımları sonuna kadar hak ediyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu bölgemizin gerek fiziksel dönüşümü gerekse de sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimizle ortaklaşa çalışmalar yaparak bu merkezimizin 365 gün hareketli bir yapıya kavuşması için elimizden gelen desteği veriyoruz ve burası gençlerin uğrak noktası olacaktır. 1.300’e yakın çocuğumuz ve gencimizin eğitim gördüğü Melekbaba Gençlik Merkezindeki bu sayıyı inşallah el birliğiyle üç bine ulaştırmayı planlıyoruz. Son yıllarda hem devletimizin hem de yerel yönetimlerimizin yatırımlarıyla artık çevre yolunun altı ve üstü kavramı tarihe karışmıştır. Gençlik Merkezlerimizle, sosyal konutlarımızla, kurslarımızla, etkinliklerimizle ve festival organizasyonlarımızla bu bölgeyi daha cazip, yaşanabilir ve tercih edilen bir kimliğe kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yeşilyurt’un 82 mahallesinde yaşayan tüm hemşehrilerimizin mutluluğu, huzuru ve refahı bizim için önemlidir. Merkez kırsal ayrımı yapmadan bütün yaşam alanlarımıza bu tür etkinlikleri ve festivalleri taşıyarak Yeşilyurt’ta yaşamanın bir ayrıcalık ve farklılık olduğunu hissettirmeye gayret ediyoruz. Çünkü biz hemşehrilerimizi gönülden ve kalpten seviyoruz, herkesi kucaklıyoruz, kimseyi ayrıştırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Ülkemize, kentimize ve ilçemize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Ferah, temiz ve güzel bir sosyal yaşam için bizler tüm imkânları sunuyoruz. Festivalimizin ilk etkinliğine katılan, sahip çıkan ve bu özel günde bizleri yalnız bırakmayarak misafirperverliğini bir kez daha gösteren Melekbaba mahallemizin değerli sakinlerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çınar, konuşmasının sonunda 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin program akışı hakkında katılımcılara bilgiler paylaşıp, tüm Malatyalıları etkinliklere ve konserlere davet etti.
Konuşmaların ardından Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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