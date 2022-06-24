Gençlere “Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi”

Türkiye’de dışa bağımlılığı azaltmak, riskleri en aza indirmek için 2023 yılına kadar yazılımcı sayısının en az 500 binin üzerine çıkarılması hedefi doğrultusunda TRB1 Bölgesinde Gençlere yönelik “Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi” uygulanacak. Yazılım ekosistemi oluşturmanın da amaçlandığı eğitim online ortamda, ücretsiz ve toplamda 70 saat sürecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı ve Kodluyoruz Derneği işbirliği ile TRB1 Bölgesindeki (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) gençlere yönelik “Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi” gerçekleştirilecek.

Web Development Bootcamp konseptinde gerçekleştirilecek dersler 3 Eylül Cumartesi 16 Ekim Pazar tarihleri arasında her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 15.00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi mezunu olabilmek için derslerin yüzde 80’ine devam ve ödevlerin en az yüzde 80’ini yapmış olma şartı aranacak.

Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi’ne katılım sağlamak için ön koşullar şöyle belirtildi:” Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyesi, Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle gerçekleşecektir. Bu sebeple Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde yaşayan veya okuyan gençler başvurabilecek.

Bölge içindeki ağı güçlendirmek üzere oluşturulan Kodluyoruz Derneği tarafından Telegram grubuna katılım gerekmektedir. Telegram linki başvurudan sonra iletilecektir. Bu grup içerisinde hem bölgedeki teknoloji şirketlerinden temsilciler hem de yazılımcı adayları yer alacaktır.

Ayrıca Kodluyoruz tarafından kurulan Patika.dev üzerinden gerçekleştirilecek 6 haftalık Hızlandırma Programı'na dâhil olmak adayların programa kabulünde öncelik kazanmasına yardımcı olacaktır. Hızlandırma Programı'nda aday gençlerin ilgilendiği alana göre (FrontEnd için JavaScript ve BackEnd için Java) gerekli dersleri Patika.dev üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.”

Hızlandırma programındaki derslerin bitirilmesi için son tarih 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü olduğu hatırlatılıp, atölye programına ilişkin detaylı bilgiye Fırat Kalkınma Ajansının web sayfasından (www.fka.gov.tr) ulaşılabileceği kaydedildi.

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