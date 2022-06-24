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Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin

DHA

Bakan Çavuşoğlu: Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman gibi göremezsin


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreciyle ilgili, "Müttefik olmak istiyorsan Türkiye'yi düşman bir ülke gibi göremezsin, terörle mücadelesinden dolayı ambargo uygulayamazsın" dedi. 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programda Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili de yer aldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, milletten aldıkları güçle 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozduklarını söyledi. Bölgeye refah getirecek politikaları hayata geçirip, uluslararası siyasete yön verdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Türk tarihi gösteriyor ki devlet-millet birlikte olduğunda aşamayacağı bir engel yoktur. Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız bir ateş çemberi. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı, maalesef bizim coğrafyamızda oluyor. Böyle bir ortamda krizlere çözüm odaklı yaklaşıyor, riskleri fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz. Kavga edenlerin, savaşanların, çatışanların arasını bulmak için ara buluculuk çalışmaları yapıyoruz. Ara buluculuk, diyalog ve iş birliği denildiğinde; herkesin aklına Türkiye geliyor. Ara buluculuk yapmak, barışı tesis etmek, savaşları durdurmak; kolay bir şey değil. Bunun için güçlü bir liderlik gerekiyor. Güçlü devlet ve güçlü bir diplomasi. İşte bizim dünyanın gıptayla baktığı güçlü bir liderimiz var; Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan."
'GÜÇLÜ OLMALARI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ'
Bakan Çavuşoğlu, girişimci ve insani dış politikayı benimsediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Yerli ve milli, adil ve vicdani bir bakış açımız var. Tarihimize ve geleceğimize karşı sorumluluğumuz var. Çünkü Türkiye'den, büyük bir Türkiye var. Balkanlar'da 5 ülkeyi ziyaret ettik. Onlar bizi 100 yıl bekledi. Hasret bitti, her gün beraberiz. Ağustos ayında Cumhurbaşkanı'mızla yine bölge ülkelerine bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kuru kuruya ziyaret yapmıyoruz. Balkanlar'ın istikrarı, barışı, huzuru, soydaşlarımızın haklarını ve temsilcilik sayılarımızı artırıyoruz. Uzun yıllardır çocuklarını okula götüremeyen soydaşlarımızın köylerine yollar, okullar yapıyoruz. Güçlü olmaları için her türlü desteği veriyoruz. Mutluysak onlar da mutlu, güçlüysek onlar da güçlü, hüzünlüysek onlar daha da hüzünlü. Soydaşlarımıza, 'Türkiye güçlüdür ve Türkiye bütün gücüyle sizin yanınızdadır' diyoruz."
'UKRAYNA'DAN BURUNLARI KANAMADAN TAHLİYE ETTİK'
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin etkisini Ukrayna savaşında tüm dünyanın bir kez daha gördüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızı burunları kanamadan tahliye ettik. 18 bin civarında vatandaşımızı, 12 bin civarında da soydaşımızı ve kardeş ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ettik. Soydaşlarımızı, savaşın ortasında çaresiz bırakamayız. Bu çapta tahliye operasyonlarını yapabilen dünyada kaç ülke var? Salgın döneminde 165 ülkeden yüz bin vatandaşımızı zor şartlar altında, dünyada uçuşların durduğu bir ortamda ülkemize getirdik. İşte güçlü devletler bunu yapabilir" diye konuştu.
'DERTLERİ PKK'YI, YPG'Yİ GÜÇLENDİRMEK'
Terörle mücadele noktasında da Türkiye'nin her türlü çalışmayı yürüttüğünü vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Terörle mücadele ve güvenliğimizi korumak için yeri geldiğinde tereddüt etmeden sınırımızın ötesine geçiyoruz. Bazen telefon açıyorlar ve 'Endişe duyuyoruz' diyorlar. Terör örgütünün saldırıları sonucunda askerimiz, polisimiz veya sivillerimiz şehit oluyor. Şehitlerimiz için endişe duyuyor musunuz? Neden sadece terör örgütleriyle ilgili endişe duyuyorsunuz? Mazeretleri çok; kem küm, efendim uluslararası hukuk. Sanki bir uluslararası hukuku bilmiyoruz. Sivilleri öne sürüyorlar, Türk milleti savaşın en acımasız olduğu dönemlerde bile sivilleri koruyan, kalkan olan bir millettir. Bizim askerimiz, polisimiz her yerde siviller konusunda herkesten daha fazla hassastır. Dertleri PKK'yı, YPG'yi güçlendirmek. Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonumuzla da teröristleri bölgeden temizliyoruz. O bölgeden teröristleri temizlerken sadece Irak'ın güneyinde değil; özellikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize de destek veriyoruz. Çünkü Kürtlerin en büyük düşmanı PKK terör örgütüdür."
'TÜRKİYE'YE TERÖRLE MÜCADELESİNDEN DOLAYI AMBARGO UYGULAYAMAZSIN'
Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin ise şunları söyledi:
"Milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda verecek tavizimiz yoktur. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinde bu anlamda sapasağlam duruyoruz. Bizim onlardan isteklerimiz, beklentilerimiz mümkün olmayan bir şey değil ki teröre destek veriyorsunuz, vermeyin. Teröristlere ülkenin kapılarını açıyorsun, barındırıyorsun, her türlü faaliyetlerine izin veriyorsun, terörizmin finansmanına göz yumuyorsun; çocukların Kandil'e, Suriye'ye, o bölgelere zorla götürülmesine vesile oluyorsun, onların bu çalışmalarına fırsat veriyorsun, engellemiyorsun. İkincisi müttefik olmak istiyorsan; Türkiye'yi düşman bir ülke gibi göremezsin, terörle mücadelesinden dolayı ambargo uygulayamazsın. 'Bunları uygularım dersen; NATO'ya da üye olamazsın, bu kadar basit. Yunanistan gibi Makedonya'ya 'İsmini değiştir' demiyoruz. İsmini değiştirmek, bir ülkeye için ne kadar zor, biliyorsunuz. Bir millet için bunu kabul etmek ne kadar zor biliyorsunuz. Yunanistan bu şımarıklığı yaparken, 12 sene Makedonya'nın NATO'ya üyeliğini engellerken neredeydiniz? O zaman dayanışma neredeydi? Şimdi bunlara bir şey demiyorlar. Sürekli bize 'Dayanışma, güvenlik önemli, onlar da korkuyorlar' diyorlar. Tamam, onları korkusu meşru olabilir buna bir itirazımız yok. Fakat Türkiye'nin terörle ilgili endişeleri meşru değil mi? NATO'nun düşman olarak gördüğü unsurlara baktığınız zaman bir tanesi terör değil mi?"
'RUSYA VE UKRAYNA'YI BİR ARAYA GETİREBİLEN TEK ÜLKEYİZ'
PKK ile YPG'nin aynı terör örgütü olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Fakat işlerine gelmiyor. PKK'lı Suriye'den bir geçiyor, birden ismi değişiyor. Terörist değil; adeta melek. Utanmasalar onu da söyleyecekler. DEAŞ'le mücadele ediyorlarmış. DEAŞ'le bizim askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz gibi göğüs göğse savaşan, 4 binden fazla DAEŞ teröristi etkisiz hale getiren başka bir ülke var mı? Yok. Artık Türkiye başkalarının senaryolarında figüran bir ülke değil sadece kendi bölgemizde değil 360 derece dış politika anlayışıyla dünyanın en uzak coğrafyalarında bile varız" dedi. 
Bakan Çavuşoğlu, daha adil dünya için çalıştıklarını kaydederek, "Dünyaya sisteminin reforme edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu Cumhurbaşkanı'mız çok güzel bir mottoyla tüm dünyaya duyurdu. 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. O ülkelere karşı olduğumuzdan değil; sisteme karşıyız. Haksızlık karşısında hiç susmuyoruz. Hem ilkeli hem de gerçekçi bir dış politika izliyoruz. Elbette her ülkenin ve milletin idealleri vardır. Gücümüzü, kapasitemizi biliyoruz ve gerçekçilikten hiçbir zaman uzaklaşmıyoruz ama ilkelerimizden de taviz vermiyoruz. Hem Rusya hem Ukrayna'yla konuşabiliyoruz. Yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' diyoruz. Her iki ülkeyi masa etrafında bir araya getirebilen tek ülkeyiz. Özellikle de Rusya'nın saldırganlığına yönelik eleştirilerimize rağmen, karşı karşıya ve hemfikir olmadığımız konular var. İlkeli duruşumuz sayesinde Türkiye'ye duyulan güvenin eseridir" diye konuştu. 
'ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'
Bakan Çavuşoğlu, 'bekle-gör' politikasının terk edildiğini belirterek, "Her alanda güçlü olmamız lazım. Barışı tesis etmek için de ülkemize yönelik oluşacak bir tehdidi bertaraf etmek için de güçlü olmalıyız. Savunma sanayimiz, kahraman ordumuz, milletimizin dirayeti; diplomasimizin arkasındaki en büyük güçtür. Çıkarlarımızı, güvenliğimizi korumak için Suriye'de, Irak'ta, Libya'da her yerde varız. Sahada varız ama her şeyden önce de o ülkelerin huzuru ve istikrarı için varız. Azerbaycan'ı destekledik, yanında durduk ve yanında durmaya devam edeceğiz. Artık 'bekle-gör' politikası yok. Çekingen bir Türkiye yok" dedi. 
Bakan Çavuşoğlu, seçimin zamanında yapılacağını da kaydederek, "Ne diyorlar? 'Sistemi değiştirelim, hemen seçime gidelim'. Seçimin tarihi nettir. Artık kafasına esen, seçim isteyemez. Seçim tarihi belli, 2023 Haziran'da. Cumhur İttifakı olarak adayımızda belli. Bizim adayımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-06-24 14:03:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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