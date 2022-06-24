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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’dan gelen muhtarlardan Battalgazi’ye tam not

İHA

İstanbul’dan gelen muhtarlardan Battalgazi’ye tam not

Malatya Sivil Toplum Örgütleri(MASTÖB) ve Tüm İstanbul Muhtarlar Derneği Federasyonu ile Battalgazi Muhtarlar Derneğinin paydaşlığında düzenlenen etkinlik gezisi için Malatya’ya gelen muhtarlar Battalgazi bölgesindeki tarihi ve turistik alanları gezdi.
Battalgazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Battalgazi gezisi programına İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonu (TÜMFED) Genel Başkanı Selami Aykut ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Sivil Toplum Örgütleri(MASTÖB) Başkanı Nazife Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve muhtarlar katıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, yakından tanıma fırsatı bulan misafirler medeniyetin kalbi Battalgazi’ye hayran kaldı. Battalgazi’de tarihi bir yolculuğa çıkan misafirler, öncelikle sağlık turizminin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve birçok insanın gözde mekanı olan İspendere Şifalı İçmelerini daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde bulunan ve Anadolu'nun bilinen en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğünü gezdiler. Eskimalatya’daki Namazgah, Kanlı Kümbet, Poyraz Konağı Yaşam Müzesi ve Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayını da yakından görme fırsatı bulan misafirler, yapılan hizmetler için de Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti. Malatya’nın tarihi ve kültürü ile önemli bir şehir olduğunu ifade eden Malatya Sivil Toplum Örgütleri(MASTÖB) Başkanı Nazife Özdemir, “Bizim amacımız burada kendi şehrimizin güzelliklerini ve tarihi yerlerini sizlere tanıtmak. İstanbul’da her zaman görüşüyoruz ama sizleri bir de kendi memleketimizde ağırlamak istedik. Malatya’mız tarihi, kültürü ve gastronomisiyle çok önemli bir şehirdir. Sizlerinde bu geziden mutlu ayrılacağınızdan eminim. Bugün bizleri burada ağırlayan Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya’nın güzelliklerini tanımak için geldikleri söyleyen Tüm İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonu (TÜMFED) Genel Başkanı Selami Aykut “Burada bizleri karşılayan birbirinden değerli yöneticilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonumuz ve Malatya Sivil toplum Örgütleri üyeleriyle Malatya kültürünü, Malatya coğrafisini tanıtmak için davet edildik. Tüm İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonu yönetiminden 20 arkadaşımızla geldik. Buraya gelirken de diğer arkadaşlarımızın da sizlere selamlarını getirdik. İstanbul’da 963 muhtarımızı var. Onların içerisinden Malatyalı olan hemşehrileriniz de var. Federasyon yönetimimizde de bugün burada 3 Malatyalı var. Biz buraya gelirken keyif aldık, mutlu olduk. Allah birliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ise “Bugün İstanbul’dan gelen muhtarlarımızı Tüm İstanbul Muhtarlar Dernekleri Federasyonu üyelerini ve Malatya Sivil toplum Örgütleri(MASTÖB) yönetim kurulu üyelerini Malatya’mızda ağırlıyoruz. Battalgazi Belediyemiz İspendere’de bizleri misafir ettiler. Malatya’da yaşamış olduğumuz depremde İstanbul’daki muhtarlarımız sağ olsunlar bizlerle birlikte oldular. Yardım kampanyaları düzenlediler. Acı günümüzde bizlerle birlikte oldular. Bizlerde hem tanışmak hem Malatya’mızı tanıtmak istedik. İnşallah yapacağım gezide de örnek oluruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Misafirlerin Battalgazi’nin tarihi yerlerini en iyi şekilde tanıma fırsatı bulacaklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ise yaptığı açıklamada, “Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder’in sizlere selamını getirdim. Dış İşleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu Malatya’da olduğu için kendilerine eşlik ediyorlar. Battalgazi’miz tarihi ve kültürü ile bulunmaz bir ilçedir. Bu tarihi yerleri en iyi şekilde sizlere tanıtmaya çalışacağız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Program sonrası Battalgazi Belediyesi İspendere otele yerleşen konuklar, Malatya’da Arnavutluk'un Başkenti Tiran' da gerçekleştirilen ve Global Fashıon Progress (GFB) Kuaför Uluslararası Yarışmalarında dünya şampiyonluğu kazanan Malatyalı kuaför Şener Eroğlu'nun kazandığı kupa ile birlikte fotoğraf çektirdi.

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