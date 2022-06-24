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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan: ”İstişareye önem veriyoruz”

İHA

Başkan Gürkan: ”İstişareye önem veriyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Gürkan: ”İstişareye önem veriyoruz” dedi.
Çeşitli etkinliklere katılmak için Malatya’ya gelen Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan MİAD Başkanı Yunus Akdaş, “Malatya özlediğimiz şehrimiz. Sayın Başkan her İstanbul’a geldiğinde bize şunu önerdi: Malatya’ya sahip çıkın. Malatya’ya çok gelin. Gençleri ve hanımlarınızı da getirin. Bugün de bizimle birlikte herkesi getirmeye çalıştık. İnşallah Malatya’ya daha çok geleceğiz. Çünkü ben başkanımızın verdiği mesajı iyi anlamaya gayret ediyorum. İnşallah Malatya’da üç gün arkadaşlarımızla beraber gezi yapacağız. Başkanıma da bu nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ziyaretten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İstanbul’a gittiğimizde MİAD başkanımızla sık sık görüşüyoruz. Oradaki iş adamlarımızın herhangi bir sıkıntıları var mı diye her zaman istişare içerisindeyiz. Ayrıca oradaki hemşerilerimizin Malatya’ya karşı özel bir hasretleri ve özlemleri var. Biz oradaki Malatyalıların Malatya ile İstanbul arasında bir köprü olmasını ve bu trafiğin sıklaşmasını arzuladık. Bundan dolayı özellikle her gittiğimizde oradaki hemşerilerimize Malatya’ya davetimizi yineledik. Malatya’nın dışına çıktığınız zaman Türkiye’nin her yerinde Malatyalıyı bulmanız mümkün” şeklinde konuştu. MİAD ile eğitim, sosyal, kültürel ve diğer sahalarda ortak gerçekleştirdikleri çok güzel projelerin olduğunu belirten Gürkan, birlikte projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini de söyledi.
Gürkan, “Geçtiğimiz süreç içerisinde özellikle kent meydanının oluşumunda MİAD Başkanımızla yaptığımız telekonferans toplantısında yine bir MİAD üyesi işadamımızın bir okul yapması ve akabinde o okulun oraya yapılmasıyla birlikte şehrimizin yeni bir kent meydanına kavuşması önemli bir hadiseydi. Yine geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz bir toplantıda işadamlarımızın kendi fikirleri ve kendi önerileriyle buradaki şehidimizin ailesine ev almaları noktasındaki önerileri ve onu da gerçekleştirme sürecine hemen girmiş olmalarıdır. Diğer anlamda da eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projelerde bizimle beraber olmalarını çok önemli buluyorum. Bu memlekete sahip olma noktasında, memleketin bir kültür öğesinin oluşması noktasında, bir duruş, kimlik, hafıza, belleğin oluşması noktasında dışarıdaki insanlarımızın çok büyük katkıları olacaktır. Bu anlamda Malatya’nın kimlikli bir şehir olması noktasında, hafızalı bir şehir olması noktasında gerek sivil toplum örgütlerimiz olsun, gerek meslek kuruluşlarımız olsun, gerek kamu ve bürokraside çalışan ilgili arkadaşlarımız olsun, gerek kanaat önderlerimiz olsun ve diğer sosyal taraflarla yoğun bir çalışma içerisindeyiz” sözlerine yer verdi.
2124 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali için gerçekleştirecek olan kortej yürüyüşünün önemine de değinen Gürkan, kortej yürüyüşüne on binlerin katılım sağlayacağını ifade ederek, kortejin Malatya birliğini ve beraberliğini dünyaya duyuracak bir nitelikte olacağını söyledi.
Gürkan ayrıca, Akdaş ve beraberindeki heyeti de 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’ne davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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