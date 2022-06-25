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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiraz Festivali’nde Mustafa Ceceli coşkusu

İHA

Kiraz Festivali’nde Mustafa Ceceli coşkusu

27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı bildirilen konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Çınar, dev konserlerle festivalin heyecanı ve coşkusunu Malatyalılarla birlikte doyasıya yaşadıklarını söyledi.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurt’lular Derneği tarafından bu yıl 27’ncisi düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinde sahne alan Mustafa Ceceli, söylediği birbirinden hareketli ve güzel şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Malatya Park AVM Yanı Konser Alanını tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Mustafa Ceceli’nin şarkılarıyla gönüllerince eğlenip, keyifli anlar yaşadılar. Konseri yaklaşık 40 bin kişi takip ettiği belirtildi. Ünlü sanatçının şarkılarına tüm vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik ederken, gösterilen ilginden memnun kalan Mustafa Ceceli, kendisini Malatyalı hayranlarıyla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. Gençlerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla sahneye çıkan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Malatyalılara keyifli anlar yaşatan Sanatçı Mustafa Ceceli’ye teşekkürlerini sunup, çiçek, kayısı ve kiraz paketi hediye etti.
Mustafa Ceceli’yi misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konser alanını tıklım dolduran Malatyalılara hitaben yaptığı konuşmada, ''Pandemi süreci dolayısıyla iki yıldır düzenleyemediğimiz festivalimizi bu yıl sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe Kaymakamlığımıza, İstanbul Yeşilyurtlular Derneğimize ve destek sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Muhteşem bir atmosfer var, Malatya’nın ve Yeşilyurt’un birliğine, beraberliğine ve kardeşlik ruhuna yakışan bu güzel manzaranın oluşmasına vesile olan siz değerli hemşehrilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Dört dörtlük Malatya’ya yakışan çok güzel bir konser oldu. Konserimizi yaklaşık 40 bin kişinin izlemesi bizleri mutlu etmektedir. İşte Malatya, İşte Yeşilyurt, İşte Kiraz Festivalimiz ve İşte Mustafa Ceceli. Malatyalıların, sevgili gençlerimizin festival özlemini güçlü ve büyük konserle gidermeye çalışıyoruz. Mustafa Ceceli’de hem sahne performansı hem de söylediği şarkılarla bir kez daha gönülleri feth etti, gençlere güzel anlar yaşattı. Gençlerin ve gençliğin belediyesi olarak gençlerimizin talebine göre sanatçılarımızı belirledik. Mustafa Ceceli, Kıraç ve Manga Grubunun konserleriyle hemşehrilerimiz ve gençlerimizle birlikte güzel bir festival atmosferini doyasıya yaşayacağız. Biz sizleri çok seviyoruz, sizler için bu hizmetleri yapıyoruz. Festivalimize gösterdiğiniz bu yoğun ilgi her türlü takdirin üzerindedir. Bugün bu sevinci ve coşkuyu bizimle birlikte paylaştığınız için hepinize saygılarımı sunuyorum. Kiraz Festivalimiz Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hâyırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Hediye takdim töreni ve konuşmaların ardından konserine devam eden Mustafa Ceceli, iki saate yakın süren konserinde sevenlerine keyif dolu anlar yaşattı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Milletvekilleri ve Bakan Yardımcıları da gönderdikleri telgraflarla 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalini tebrik ettiler.

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