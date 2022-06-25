Rektör Kızılay, ÜAK yönetimine seçildi

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul’da yapılan 254. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı’nda ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra diğer üniversitelerin rektörleri ve temsilcileri ile ÜAK üyeleri yer aldı. Yapılan toplantıda Kızılay, ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.