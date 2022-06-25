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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilkım, turnuvaya Türkiye’den katılan tek hakem

İHA

Ilkım, turnuvaya Türkiye’den katılan tek hakem

İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen Dünya Ranking Series Şampiyonası’nda hakemlik yapan Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ilkım, turnuvaya Türkiye’den katılan tek hakem oldu.
2126 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan müsabakalarda aralarında Türk Milli Takımı’nın da yer aldığı 40 ayrı ülkenin milli takımları mücadele ediyor. Geçmiş dönemlerdeki Avrupa ve Dünya Şampiyonaları gibi uluslararası turnuvalarda da görev yaparak bu organizasyonlarda Türkiye ve İnönü Üniversitesi’ni temsil eden Ilkım, bu yıl ise Roma’da düzenlenen Dünya Ranking Series Şampiyonası’nda Türkiye'den görev alan ve Türkiye’yi temsil eden tek hakem oldu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Spor Bilimleri Fakültesi hocamız Doç. Dr. Mehmet Ilkım üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi ‘Dünya Ranking Series Şampiyonası’nda temsil ediyor. Roma’da 2126 Haziran tarihlerinde devam eden şampiyonada Mehmet Ilkım Türkiye’den görevlendirilen tek hakem” ifadelerine yer verdi.
Uluslararası düzeydeki organizasyonda Türkiye’yi temsil eden tek hakem olmanın gururunu yaşadığını belirten Ilkım ise “Spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a bilhassa teşekkür ederim” diyerek İnönü Üniversitesinin ve Rektörlük yönetiminin son yıllarda spor bilimleri alanına yönelik desteğine vurgu yaptı.

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