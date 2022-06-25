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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediye Başkanı Güder: “Arslantepe Malatya turizminin omurgası olacak”

İHA

Battalgazi Belediye Başkanı Güder: “Arslantepe Malatya turizminin omurgası olacak”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi başkan yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti. Battalgazi ve Malatya turizmini diğer iller ile bütünleştirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Güder, “Malatya’daki diğer tarihi alanlarla Arslantepe’yi bütünleştirip Arslantepe’yi Malatya turizminin omurgası haline getirmek istiyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGC Başkanı Vahap Güner, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Malatya Gazeteciler Cemiyeti, 1989 yılından bu yana Battalgazi Belediyesi sınırları dahilinde faaliyetlerine devam ediyor. Battalgazi’nin önemli bir merkez, tarihi bir merkez olduğunu, özellikle Arslantepe ile birlikte daha iyi bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haydar Karaduman yad edildi
Malatya’da basına verdiği katkılardan dolayı MGC kurucusu merhum Haydar Karaduman’ı yad eden Başkan Güder, “Gazetecilik eski bir meslek. Biz yerel yönetimler olarak basınımızın her zaman yanında olmaya gayret gösterdik. Basınımız ne kadar bağımsız hür ve güçlü olursa o kadar toplumumuzun, milletimizin gelişmişliğini buna paralel olarak ölçebiliyoruz. Haydar ağabeyimizi uzun yıllar ziyaret ettiğimizde bizleri karşılıyordu. Malatya’da yazılı basına ciddi katkıları olmuştur. Haydar ağabeyimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

“Hesap vermeli”
Yeni çıkarılması planlanan ve meclise taşınacak olan yeni basın yasası ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Güder, “Nasıl ki bizler 5 yılın sonunda vatandaşın önüne çıkıp hesap veriyorsak, her birimdeki insanlar bağlı biriminde bulunduğu işle alakalı hesap veriyorsa yazıyı yazan da, haberi yapan da suç ihtiva ediyorsa hesabını vermeli. Daha doğrusu özgürlükler sınırsız olmamalı. Çünkü sınırsız olduğunda başkasının özgürlüğüne müdahale söz konusu olur” diye konuştu.

“Malatya, ziyaret edilen iller arasına girecek”
Arslantepe ile Malatya’nın diğer tarihi yerlerini bütünleştirmek istediklerini dile getiren Başkan Güder, “Burada önceliğimiz orada bir karşılama merkezinin yapılması. İnşallah önümüzdeki günlerde temeli ile birlikte karşılama merkezinin yapımına başlanılacak. Biz de orada eski yapılı cumbalı evlerin kamulaştırılması noktasında belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tür kamulaştırma işlemlerinde mahkemeye muhakkak mülk sahibi her daim başvurabiliyor. İnşallah bu mahkemeler de sonuçlandığında, hem caddeyi güzelleştirme, sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak. Turizme uygun hale getirdiğimizde inşallah kilidi açmış olacağız. Belki tek başına Arslantepe dışarıdaki insanları cezbetmeyebilir. Ama inşallah şu anki uğraş hem Şanlıurfa ile hem diğer tarafta Adıyaman ile birleştirdiğimizde daha anlam ifade edecek. Diğer taraftan da turizmi zenginleştirmiş olacağız. Bununla ilgili olarak büyükşehrimizin başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon buradaki çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah süreç içerisinde Arslantepe hak etmiş olduğu yere taşınacaktır. Diğer taraftan da oradaki komşu yerdeki regülasyon çalışmalarımız var, 2 kilometre kadar. Diğer taraftan da Eski Malatya’da, kültürün, tarihin Malatya’mızla buluşmuş olduğu eski yerleşkelerin bulunduğu yer olması vesilesiyle tarihsel zenginliğimiz fazla. Bu tarihsel zenginliği hem civar illerle, hem Malatya ile bütünleştirmek istiyoruz. Yaklaşık 3 yıldır Eski Malatya meydan çalışmasını yapıyoruz. Bunun uzun sürmesini sebebi, anıtlar kurulu ile beraber çalışıyorsunuz. Her santimetre kare dediğimde de abartmış olmayacağım. Turizm, vakıflar il müdürlükleriyle birlikte çalışmamız bu işimizi uzatmış oluyor. İnşallah bugünü, yarını olmadan orada bir binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Gelen insanların rahat edebileceği ve Malatya açısında da Malatya’da üretilen bütün gıdalar olsun, el sanatları olsun sergileyip satışını gerçekleştirebileceğimiz bir alan oluşturacağız. İnşallah bununla beraber tarihi gezintiyi zenginleştirmiş olacağız. Malatya’nın buna ihtiyacı var. Tümüyle değerlendirdiğimizde daha güzel zenginlik ortaya çıkmış olacak. Kanyondan tutun da, Arapgir’deki dereler, köprüler o güzellikler, tarihi eserler, Levent Vadisi gibi. İnşallah bunlarla birleştirdiğimizde, tabii Arslantepe burada ana omurgayı teşkil etmiş olacak. Temennimiz, umudumuz önümüzdeki yıllarda Malatya’nın da ziyaret edilen diğer iller arasına girmesi. Bu noktada tur acenteleriyle birkaç defa toplantı gerçekleştirdik. İnşallah hepinizin desteklenmesiyle Malatya’mızı farklı bir yere getirmiş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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