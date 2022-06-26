Darende’ye hizmet edenler unutulmadı

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Malatya’nın Darende ilçesinde görev yapıp tayinleri çıkanlara teşekkür belgesi verilerek uğurlandı.

Darende Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, diğer ilgili ve yetkililerin katılımı ile düzenlenen veda yemeğinde, ilçede görev süreleri dolan Darende İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Ali Kale ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Mehmet Fatih Yılmaz’a teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, görev süreleri dolan Kale ve Yılmaz’a teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diledi.

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