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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazili gençler yaz tatilini doyasıya yaşayacak

İHA

Battalgazili gençler yaz tatilini doyasıya yaşayacak

Gençlerin teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak amacıyla, ‘Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun’ sloganıyla başlatılan yaz spor kursları için açılış töreni düzenlendi.
Malatya Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Battalgazi İlçe Müdürlüğü tarafından ‘Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun’ sloganıyla 11 branşta yaz spor kursları açıldı. Gençlerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak, beden ve ruh sağlığını korumak, teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, beceri, koordinasyon ve motorik özelliklerini geliştirmek ve sorumluluk alabilen gençler yetiştirmek amacıyla 818 yaş grubu gençler ve çocuklar uzmanlar eşliğinde futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve yüzme gibi birçok branşta spor eğitimleri alacak. Gençler, 2 ay sürecek olan yaz spor kurslarından, ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Açılış töreni renkli gösterilere sahne oldu
Folklor Halk oyunları ekibi, güreş ve Tekvando takımlarının gösterilerinin sergilendiği açılış töreni, renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılardan da büyük alkış aldı. Battalgazi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yaz spor kurslarının açılış törenine; Malatya Valisi Hulusi Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Gençlik ve Spor Battalgazi İlçe Müdürü Kasım Karaduman, Battalgazi Belediyesi Başkan yardımcıları, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Öğrencilerimiz güzel bir yaz geçirecek”
Battalgazili gençlerin güzel bir yaz sezonu geçireceğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Gençler Sporla Buluşuyor” etkinliğine hepiniz hoş geldiniz . Yaz sporları okulları başlamasıyla birlikte spor aktivitelerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 11 branşta öğrencilerimizle güzel bir yaz sezonu geçireceğiz. Gençliğe önem veren Battalgazi Belediye başkanımız sayın Osman Güder ile birlikte gençlik için çalışmalarımız devam edecek. Katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Proje paydaşımız olan Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ Gençler için üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz”
Geleceğin teminatı gençlerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “20212022 yılı okul sezonunda gayret sarf ettiniz. Yaşamış olduğunuz yorgunluğunuzu da Battalgazi’de “Gençler Sporla Buluyor” etkinliğiyle alacağız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve gençlere verdiğimiz büyük önem sonucunda, Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar gençlerimizi sporla buluşturma adına üzerimize düşenin fazlasını yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Sizleri geleceğe hazırlama noktasında elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Sizlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. Ama öncesinde sizinde kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Geçen yıl yaklaşık bin öğrencimizi kurslara tabi tuttuk. Bu yılda 2 binin üzerinde evladımızı birçok branşla buluşturup onların yeteneklerini göstermesi için gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz gerekse Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz çaba sarf etmiş olacaklar. Özellikle teknolojinin ilerlediği son yıllarda gençlerimizin sanal alemle iç içe olduğu bir dönemde biz, sizleri sporla buluşturmak amacındayız. Yapmış olduğu sporla birlikte her bir ferdin kendine güveni gelecek. Kendini ifade etmiş olacak. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olamaya devam edeceğiz. Bu çalışmanın Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“ Malatya’da yüzme bilmeyen kalmayacak”
Gençliğin sporla daha dinç ve dinamik kalacağına vurgu yapan Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bugün Battalgazi’de Yaz Spor Kurslarını açmak için biraya geldik. Bu yazı inşallah spor yaparak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu yaz bol bol spor yapın. Hem arkadaşlığını gelişsin hem de vücudunuz gelişsin. Mental olarak daha sağlıklı bir hale gelin. Elbette Bilgisayarla zaman geçireceksiniz. Ancak bunlar sizleri kendi kontrolü altına almasın. Spor birlikte hayatınızı dengeleyin. Malatya’da daha şimdiden 30 bine aşkın başvuru var yaz kurslarına. Bizden bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz çok daha fazlasına ulaşmak. Daha yaz yeni başladı bu rakamların yükseleceğine inanıyorum. Malatya yüzmede 20 bini geçti. 40 bin hedefine doğru gidiyor. Malatya’da yüzme bilmeyen kalmayacak hedefi üzerine devam ediyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Battalgazi Belediyemize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, hocalarımıza ve antrenörlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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