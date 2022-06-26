Malatya'da 'Uluslararası Levent Vadisi Dağ Bisiklet Yarışı' düzenlendi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi'nde 'Uluslararası Levent Vadisi MTB CUP C2 Dağ Bisiklet Yarışı' düzenlendi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon için Türkiye'nin 37 ilinin yanı sıra Yunanistan ve İran'dan gelen 134 sporcu, ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen Levent Vadisi'nde buluştu. Her bir turu yaklaşık 12 dakika süren 4 kilometrelik parkurda, sporcular derece elde etmek için ter döktü. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışın dron görüntüsü
Bisiklet yarışının başlaması
Yarışanlar
Genel ve detay görüntüler DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-06-26 15:22:00
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