Malatya’da Satranç hakemi ihtiyacı giderilecek

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Malatya Satranç Aday Hakem Kursu tamamlandı. Hakem kursu ile Malatya’da satranç hakem ihtiyacı giderilecek.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda 3 gün süren hakem kursuna 20 kursiyer katıldı. Üç gün süren satranç aday hakem kursunun son gününde sınav düzenlendi. Sınavda başarılı olanlar, aday hakem olarak satranç camiasına adım atacaklar.

Başarılı olan hakemlerin göreve başlamasıyla Malatya’da satranç hakem ihtiyacı giderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.