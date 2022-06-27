Jimnastik şampiyonası çekişmeli geçti

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da 20212022 Sezonu Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Cimnastik Salonunda 6 erkek, 7 kız takım ve 55 sporcunun katılımıyla iki gün süren Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Cimnastik Analig Yarı Final müsabakaları sonunda erkeklerde, Gaziantep birinci, Şırnak ikinci, Kilis üçüncü ve Malatya dördüncü oldu.

Kızlarda ise Malatya birinciliği, Gaziantep ikinciliği, Diyarbakır üçüncülüğü ve Elazığ dördüncülüğü elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.