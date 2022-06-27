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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiraz festivali Manga konseriyle final yaptı Malatya'da Manga konserine yoğun ilgi

İHA

Kiraz festivali Manga konseriyle final yaptı Malatya'da Manga konserine yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 27’ncisi düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Spor Kiraz Festivali'nin son gününde rock müziğin sevilen grubu Manga, binlerce kişinin doldurduğu alanda konser verdi.
Malatya ve çevre illerden gelen binlerce hayranının yoğun ilgisi altında sahneye çıkan Manga Grubu şarkıları ve sahne performansıyla hafızalardan silinmeyecek özel bir konsere imza attı. İki saate yakın süren konserde keyifli anlar yaşayan gençler, Manga’nın şarkılarına eşlik edip güzel bir akşam yaşadı. Manga’nın şarkılarıyla gönüllerince eğlenen gençler, Mustafa Ceceli ve Kıraç’tan sonra Manga konseriyle çok eğlendiklerini ifade edip, birbirinden değerli sanatçıları festivale getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ettiler. Gençlerin yoğun alkışları altında sahne çıkarak Manga Grubunu tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, binlerce kişinin katıldığı konserde gençlere müzik ziyafeti yaşayan sanatçılara çiçek, kayısı ve kiraz hediye etti. 27.Yeşilyurt Kültür, Spor Kiraz Festivalini dev bir konserle tamamladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere müzik şöleni yaşatan Manga Grubu sanatçılarına teşekkürlerini sundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 27.Yeşilyurt Kültür, Spor Kiraz Festivali'nde sahne alan Mustafa Ceceli, Kıraç ve Manga Konserlerini yaklaşık 200 bin kişinin izlediğini ifade ederken, festivalin amacına ulaştığını söyledi.
Ünlü rock grubu Manga’yı gençlerle buluşturmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Çınar, gençler hitaben yaptığı konuşmada, ''Sevgili gençler sizi çok seviyoruz, bütün gayretlerimiz ve çabalarımız sizlerin mutluluğu, huzuru ve refahı içindir. Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığımız ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğiyle ortaklaşa düzenlediğimiz 27.Yeşilyurt Kültür, Spor Kiraz Festivalimizi dev konserlerimizle taçlandırdık. Mustafa Ceceli, Kıraç ve son olarak ta Manga ile birlikte festivalimizin coşkusu, heyecanı ve mutluluğunu sizlerle birlikte doyasıya yaşadık. Üç gün süren konser programlarımızı 200 bine yakın kişinin takip etmesi, festivalimizin amacına ulaştığının göstergesidir. Çok büyük hayran kitlesine sahip Manga’da muhteşem ve coşku dolu bir konserin altına imza attı, sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Alanımızı dolduran binlerce gencimize güzel bir konser atmosferi yaşattılar. Şarkılarını hem yazan hem besteleyen hem de binlerce hayranının önünde bu şarkılarını sahneleyen Manga Grubunun bu coşkusu festivalimizin daha renkli ve hareketli bir şekilde final yapmasına neden oldu. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzda üç günlük konser programlarımızda herkesin mutlu olması, herkesin bu konserlere yoğun ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Malatya’dan ve çevre illerden gelen gençlerimiz ve tüm misafirlerimizle birlikte muhteşem bir festival ortamı yaşıyoruz. Sizler bizlerden konser istediniz biz istediğiniz sanatçıları getirdik ve bu konserlerde bizi asla yalnız bırakmadınız, sahiplendiniz, hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz festivalimizin coşkusunu iki yıl aradan sonra çok güçlü etkinliklerle, dev konserler yerine getirmeye çalıştık. Festival özlemini ve hasretini ise bu yıl ki etkinliklerimizle gidermeye çalıştık. Bu yıl ki konserlerimiz ve programlarımız gelecekte yapacağımız daha büyük organizasyonların başlangıcıdır. Sizler her zaman en güzel hizmetlere layıksınız. Gençlerimizin büyük destekleri ve katılımıyla gelecekte daha büyük etkinliklerin altına hep birlikte imza atacağız. Sizin enerjiniz, heyecanız ve coşkunuz bize moral veriyor. İnşallah böylesine değerli sanatçıları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bizler Yeşilyurt’a Mutlu İnsanların Şehri diyoruz, inşallah hep birlikte daha mutlu ve güzel etkinliklerde birlikte oluruz. Gençlerimiz bizi seviyor, biz onları gönülden seviyoruz, hep birlikte el ele gönül gönüle daha nice festivallerde ve konserlerde buluşmak ümidiyle, iyi eğlenceler, sağlık ve huzur dolu günler dilerim. Konserlerimize ve tüm etkinliklerimize katılan, destek veren, sahip çıkan tüm hemşehrilerimize, değerli sanatçılarımıza ve siz değerli gençlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Çınar, konuşmasının sonunda ise grup üyelerine teşekkür ederek sahneden yine alkışlar ile uğurlandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Manga, Malatya’yı adeta sallarken, şarkılara hep birlikte eşlik eden gençler ise eğlenceli anlar yaşadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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