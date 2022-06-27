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Başkan Gürkan belediye personelleri ile bir araya geldi Gürkan: “Büyükşehir belediyesi olarak kenetleneceğiz”

İHA

Başkan Gürkan belediye personelleri ile bir araya geldi Gürkan: “Büyükşehir belediyesi olarak kenetleneceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Yönetici kadrosu ile Belediye, İştirakler ve MASKİ personelleriyle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi girişindeki fuaye salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ile 5 bin civarında belediye çalışanı katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin büyük bir aile olduğun ve bu büyük aile ile birlikte çalışmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ile personellerimiz arasında bir sözleşme dönemi yaşamaktayız. Büyükşehir Belediyesi nezaket, nezahat, kibarlık ve zarafetle iş yapar. Personellerimize verilecek olan ücreti biz belirleriz. Onlar bizim evlatlarımızdır, kardeşlerimizdir, aile fertlerimizdir. Maaşları bütçemize göre ayarlarız. Bizler öncelikle birbirimizi sahipleneceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kenetleneceğiz ve sevgi dolu olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel hizmetler yapmaktayız. Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye hüviyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında belediye hizmetlerinde Malatya’yı örnek gösterdi. Küçük hesaplar yapmayacağız. Her zaman ileriye bakacağız. İdarecilerimize büyük görevler düşmektedir. Herkes ileriye bakacak. Türkiye’de en iyi belediye olacağız diyeceğiz, yönetim olarak, personel olarak, iş ve hizmet olarak hedefinizi belirleyeceksiniz. Malatya’yı nasıl tarif ettiğimizi personellerimizin iyi bilmesi gerekiyor. İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir diyoruz. Geçmiş yüzyıllarda burada yaşayanlar insanlık medeniyeti, kahramanlık ve ilim irfan destanlarını yazmışlardır. Bizlerde hizmet destanları yazacağız. Tarih de almış olduğumuz misyonumuzu iyi bilmemiz lazım, örnek alınılacaksa bizden örnek alınmalı. Kendimize her zaman güveneceğiz. Tevazu, samimiyet, gayret ve memleketi sevmek bunlar önemli işlerdir. Ama yeri geldiği zaman da kendinize güveneceksiniz. Yapmış olduğumuz işlerde başarılı olacağımıza inanacağız. Çünkü inanan insan mutlak zafere ulaşır. Çalışmakta olduğumuz kurumun kimliğini ve değerini iyi bilmemiz gerekmektedir. Belediyemiz hizmetler bakımından baktığımız zaman büyük hizmetler üretmekte. Bu hizmetler samimiyetin getirdiği bereketin kendisidir. Sizlerden de istirhamım samimi olun, işinizi doğru yapın ve almış olduğunuz parayı helal etmeye gayret edin. Helal para kazanırsanız evinizde huzurlu olursunuz, çocuklarınız huzurlu olur, aileniz huzurlu olur, sağlığınız yerinde olur ve kazandığınız para bereketli olur. Belediyemizin bütçesi belli, bütçemizin kat be kat fazlası yatırım yapıyoruz. Bu helale haram katmama işidir. Büyük şehir belediyesi olarak çok samimi olmamız lazım. Bu samimiyeti bozmak isteyenlere müsaade etmeyelim. Hiçbir zaman kimseye haksızlık ve adaletsizlik yapmadık. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ diyor. Maaş artışında personelimizi enflasyona ezdirmedik. Refah seviyenizi, alım gücünüzün artırılması noktasında gerekli düzenlemeleri yaptık. Ayrıca sosyal yardımlarda da yüzde 100’ün üzerinde destek verdik. Bu artışları yaparken Belediye bütçesine göre düzenliyoruz. Deprem, Pandemi ve küresel krize rağmen Malatya Büyükşehir Belediye bütçesi tarihinde ilk defa fazla veren belediye hüviyetinde. Sizlerden ricam bu samimiyeti, gayreti ve ihlası devam ettireceğiz el ele gönül gönüle vereceğiz Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.
2124 Temmuz tarihleri arasında Kayısı Festivalinin 25. yılını hep birlikte kutlayacaklarını dile getiren Başkan Gürkan, “ Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak topluma mesaj vereceğiz. Hep birlikte, ailelerinizle birlikte kortej yürüyüşüne katılacağız. Her ne olursa olsun Malatya paydası altında birleşmemiz gerekir. Buradaki birlik, beraberlik ve dayanışma yürüyüşü Malatya’yı aydınlattığı gibi Türkiye’yi de aydınlatacağından kimsenin şüphesi olmasın. Malatya Türkiye’de en iyi sosyal barışın idame edildiği yerdir. Bunu daha yukarılara temayüz ettirmemiz lazım buda sizlerle birlikte olacak. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum. Yeter ki bulunduğumuz konumu bilelim ve inandığımız yolda dosdoğru tereddüt etmeden yürümeye devam edelim. 21 Temmuz’da inşallah birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Önümüzdeki günlerde kutlayacağım Kurban Bayramında da inşallah hep birlikte beraber olacağız” şeklinde konuştu.
Gürkan, personellere hitap ederken, konuşması çoğu zaman personellerin alkışları ile kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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