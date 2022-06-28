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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pütürge'de su sevinci

İHA

Pütürge'de su sevinci

Malatya’nın Pütürge ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılayan Deregözü su kaynağında bu yıl yaşanan su bolluğu nedeniyle vatandaşlar şükür için biraya geldi.
Pütürge Belediyesi'nin organizesi ile Deregözü su kaynağında gerçekleşen şükür yemeğinde kurban kesildi, dualar edildi. İlçe halkının da büyük ilgi gösterdiği programa İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, MHP Pütürge İlçe Başkanı Ramazan Baytekin, ilçe protokolü, STK Temsilcileri, Mahalle Muhtarları katıldı.
Kur'an tilaveti ile başlayan program sonrasında İlçe Müftüsü Ali Söyler’in yaptığı şükür duasıyla devam etti. İlçe protokolünün de konuşma yaptığı programda konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, hizmet için çaba gösterdiklerini söyledi. Vatandaşların sorunlarını gidermek için gayret içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Sülük, birlik ve beraberliğin önemini dile getirdi. Sülük, Pütürge için hayati önem taşıyan Deregözü Göletinin yapım ihalesinin 21 Temmuz’da yapılacağının müjdesini de verdi.
Vatandaşlar ise programdan doydukları memnuniyeti dile getirdi.

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