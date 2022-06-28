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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Dağdeviren’den suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu

İHA

Emniyet Müdürü Dağdeviren’den suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu

Malatya'da görev yapan gazetecilerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, yaptığı konuşmada, ''Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak suç ve suçlularla mücadele noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor ve aralıksız devam edecektir” dedi.
Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi. Polisevinde gerçekleşen programda konuşan Müdür Dağdeviren, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadele noktasındaki çalışmaların devam ettiğini ve aralıksız devam edeceğini belirterek, yaklaşık 3 yıllık görev süresinde polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.
Kent genelinde kumar ve fuhuş konularında toplam 418 planlı operasyon gerçekleştirildiğini belirten Dağdeviren, “Bu operasyonlarda 427 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Yapılan sayısız münferit operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 bin 204 şüpheli ve suça karışan toplam 83 bin 282 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Yapılan uygulamalarda 3 bin 354 silah, bin 966 kesici alet ve 24 kilo 250 gram narkotik madde ele geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Dağdeviren, ”Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda 169 organizatör ile 1356 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında ilimiz genelinde toplam 574 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda bin 150 şüpheli hakkında işlem yapılmış olup, şüpheli şahıslardan 167 adet silah, 6 bin 650 adet mermi/fişek, 23 adet kesici alet; mali suçlar kapsamında 30 adet çek, 230 adet senet, 234 adet sahte para, 108 adet sahte belge; kaçakçılık suçları kapsamında 11 bin 360 paket kaçak sigara, bin 925 kilo nargile tütünü, 499 bin 490 adet tütün doldurulmuş makaron, 11 milyon 170 bin adet kaçak makaron, 26 bin 943 litre sahte içki, 943 adet kaçak telefon, 5 bin adet kaçak ilaç, 137 bin adet kaçak muhtelif emtia, 4 bin 34 adet tarihi eser ve 67 bin 819 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi” ifadelerini kullandı.
Terörle ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Dağdeviren, ”İlimiz genelinde narkotik suçlara yönelik toplam 5 bin 20 operasyonda 7 bin 579 şüpheli yakalanmış, satıcı bin 23 şüpheli ile 6 bin 306 içici/kullanıcı hakkında işlem yapılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda 638 kilo esrar, 469 kilo 740 gram eroin, 19 kilo 260 gram metamfetamin, 5 kilo 248 gram skunk, 2 bin 135 adet ecstasy, 612 adet captagon, 42 kilo sentetik kannobinoid, 190 bin 72 adet kullanımı kontrole tabi ilaç ve 6 bin 159 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında PKK, DEAŞ, FETÖ ve diğer örgütlere yönelik 438 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 699 şüpheli hakkında işlem yapılmış, önleyici faaliyetler kapsamında toplam 87 bin 262 kişiye bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir” diye konuştu.
Müdür Dağdeviren daha sonra gazeteciler ile bir süre sohbet ederek istişarelerde bulundu.

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