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Başkan Çınar, mahalleli ile istişare etti Çınar: “Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için büyük önem taşıyor”

İHA

Başkan Çınar, mahalleli ile istişare etti Çınar: “Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için büyük önem taşıyor”

Dilek mahallesinde gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını inceleyip mahalle sakinleriyle istişare toplantısı düzenleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin en fazla yol ağına sahip Dilek Mahallemizin ulaşım ağını konforlu ve güvenli hale getirmeye devam ediyoruz. Dilek’in gelişimi Yeşilyurt için büyük önem arz ediyor” diye konuştu.
Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarında olduğu gibi Dilek Mahallesinin de planlı ve sağlıklı gelişimi için yatırımlarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, verimli tarım arazilerinin yanı sıra pandemi ve doğal afetlerden sonra bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaşması nedeniyle bölgenin ulaşım ağını baştan aşağıya yeniliyor.
Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün bölgede yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyan Dilek mahalle sakinleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı misafir ederek teşekkürlerini sundular.
Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla mahallenin eksikliklerinin teker teker giderildiğini ifade eden Dilek Mahallesi Muhtarı Ali Aslan, “ Mahallemizde yürütülen sathi kaplama serimi ve yol yenileme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekiplerine şahsım ve tüm mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlettiğimiz talepleri yerine getiren Başkanımız bize her türlü konuda yardımcı oluyor. Sıcak asfalttan sathi kaplamaya, yol açma ve genişletmeden diğer hizmetlere kadar en güzel yatırımları alıyoruz. Başkanımızdan ve ekiplerinden Allah razı olsun” diye konuştu.
Yeşilyurt’a büyük bir sevda ve aşkla hizmet ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Dilek mahallesinde ekiplerimiz tarafından sürdürülen yol açma, yenileme, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarından bizlere teşekkür etmek adına güzel bir toplantı düzenleyen muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren çok güzel bir buluşma oldu. Bu samimi ve güzel ortamı oluşturan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizler birlik ve beraberlik ruhuyla Malatya ve Yeşilyurt’a hizmet ediyoruz. Bu güzel buluşmada bunun çok güzel bir örneğidir. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri belirli bir çalışma halinde yerine getiriyoruz. Bu tür buluşmalarda ise diğer talepleri öğrenip çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. Yeşilyurt’u güzelleştiren yatırımlar ve projelerimizi bu tür toplantılardan çıkardığımız sonuçlara göre gerçeğe dönüştürüyoruz. Samimi düşüncelerini, tespitlerini ve çözüm yollarını bizimle paylaşarak hizmetlerimizin kaliteli ve verimli olmasını sağlayan hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum. Yeşilyurt’un birlik ve beraberlik ruhuna yakışan çok güzel bir ziyaret oldu. Bu tür güzel toplantılar ve buluşmalar doğal olarak hizmetlere de yansımaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm bölgelerimizi güzelleştirmek, değerini artırmak ve hak ettiği yatırımlara kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Tek amacımız ve gayemiz, ilçemize en güzel hizmetleri getirmektir. Bizler ilçemizin bütün yaşam alanlarında yaşayan hemşehrilerimize hizmet etmekten şeref ve onur duyuyoruz” dedi.
Dilek mahallesinin ulaşım ağını konforlu ve güvenli hale getirmek için ekiplerin 7/24 çalıştığını vurgulayan Çınar, “ Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 2022 Yılı Yatırım Programına aldığımız çalışmaları kusursuz bir şekilde yerine getirirken, Dilek mahallemizin ulaşım ağını modern, akıcı ve nitelikli bir görüntüye kavuşturmak içinde yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Son yıllardaki yatırımlarla hızla gelişen Dilek mahallemizde yeni imar alanların açılmasıyla birlikte konut yapımları artarken, bu yıl ki yatırım programına aldığımız yol açma, genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama serim çalışmalarımızla bölgemizin ulaşım ağını daha konforlu hale getiriyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri ön plana alıp ulaşım ağıyla ilgili tüm sorunları teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Burada yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran bu tür yatırımlarla Dilek mahallemizin prestij seviyesi ve cazibesi de artmaktadır. Dilek mahallemizin gelişimi Yeşilyurt için büyük önem taşıyor. Verimli tarım arazilerimiz var, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çok sayıda üreticimiz var, pandemi ve doğal afetlerden dolayı buradaki bağ ve bahçesine yerleşen çok sayıda ailemiz var. Bizler bu tür hareketli ve dinamik bölgelerin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmeye ağırlık veriyoruz. Tarım alanlarının hareketlenmesi için büyük bir özveriyle çalışan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanı sıra burada yaşayan tüm hemşehrilerimizin rahat, konforlu ve güvenli yollarda yolculuk etmesi, temiz ve düzenli alanlarda yaşaması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2014 yılından bugüne kadar bu bölgede toplamda 80 kilometreye yakın yol yenileme çalışması yapan ekiplerimiz şu anda ihtiyaç duyulan yaklaşık 2 kilometrelik sathi kaplama ihtiyacını gidermek içinde çalışıyorlar. İlçemizin en fazla yol ağına sahip olan bu güzel bölgemizin ulaşım ağını güçlü ve kalıcı yatırımlarla daha nitelikli hale getiriyoruz. Alt yapısı tamamlanan tüm yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarıyla modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Dilek mahallemizin güzelleşmesi ve gelişimi Yeşilyurt’umuzun güzelleşmesi açısından büyük önem arz ediyor. Dilek mahallemize yakışan, bölgemizin gelişimine değer katan yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bugün bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan, samimi ve içten düşüncelerini bizimle paylaşan, desteklerini esirgemeyen bütün Dilekli hemşehrilerimize ve büyüklerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. “ diye konuştu.

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