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Başkan Gürkan, Horata mesire alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Yenilenen Horata vatandaşlarımıza hayırlı olsun”

İHA

Başkan Gürkan, Horata mesire alanında incelemelerde bulundu Gürkan: “Yenilenen Horata vatandaşlarımıza hayırlı olsun”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Horata Mesire alanında incelemelerde bulunarak, projede yer alan yenileme çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun talep gösterdiği mekânlardan biri olan, suyu ve havası ile Malatya’nın önemli piknik alanlarından biri olan Horata Mesire alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları sona erdi. Horata Mesire alanında tamamlanan çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, mesire alanından yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Horata Mesire alanındaki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Geçen yıl Eylül ayında başladığımız Horata çalışmalarımızı tamamlayarak, halkın kullanımına sunduk. Daha önce burada metruk halde bulunan kafe gibi bir işletme mevcuttu onun yıkımı gerçekleştirilerek yeni kafe yapıldı. Kamelyalarımızın tamamı yenilendi. Alt yapıları, çevre düzenlemeleri, piknik masaları, sulama kanalı, ağaçlandırma çalışmaları, mescidi, lavaboları, istinat duvarları, çocuk oyun alanları, otoparkıyla beraber kullanıma hazır hale geldi. Yine bağlantı yollarının asfalt çalışmaları tamamlandı. Bütün halkımızı Horata’yı gezmeye davet ediyoruz” dedi.
Konak Su Mahallesi Muhtarı Özkan Koca da, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Horata mesire alanına büyük bir yatırım yaptığını söyleyerek, “Vatandaşlarımız ve halkımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“50 yıldır çözülemeyen sorunları büyükşehir belediye başkanımız çözdü”
Yapılan çalışmalardan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Cahit Işıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “50 yıldır burada çözülmeyen sorunları Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan çözdü. Ekibine ve kendisine Allah razı olsun diyorum. Gerçekten Konak, Selahattin Başkanımızın çalışmalarıyla ortaya çıktı. Başkanımız bizi onurlandırdı, tekrar teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak da, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’dan Allah razı olsun. Burası atıl bir vaziyetteydi. Sağ olsunlar buraya el attılar. Kendisine Banazı’ya genel olarak yaptığı çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmaların Banazı halkına ve Malatya halkına hayırlı olması temennisinde bulunarak, “BanazıKonak bizim kadim mahallelerimizden. Eski ifadesiyle bağ evlerinin bulunduğu, bağ köyleri diye tabir edilen kadim yerleşim yerlerimizdir. Horata’da hakikaten çok eskiden beri Malatya halkının baharla birlikte suların patlamasıyla yoğun ilgi ve alakayla buraya gelip, dinlenmek, piknik yapmak, zaman geçirmek amacıyla tercih edilen bir yerdi. Buradaki yapı çok eski olduğu için metruk bir halde yenilenme durumu olmadığı için ve mevcut tretuvar, kanal duvarları, kanal yolları, hakikaten izbe bir şekilde ve aynı zamanda can tehlikesine yol açabilecek bir format içerisindeydi. Yapılan proje çerçevesinde burada Fırat Kalkınma Ajansı’na da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ajansımızla yaptığımız projenin gerçekleştirilmesinde buradaki kanal duvarlarının, tretuvarların, yolların, Banazı’ya giriş köprüsünün genişletilmesi, yolun genişletilmesi, virajın öldürülmesi ve buradaki Horata Parkı’nın hakikaten günümüz insanının cevap verebilecek çağdaş, modern anlamda sosyal donatılarıyla birlikte güzel bir çalışma örneği sergilendi. Burada ahşap ağırlıklı bir çalışma yapıldı. Bu parktan yararlanmak isteyen bütün hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum” şeklindeki sözlere yer verdi.
Başkan Gürkan yapımı tamamlanan Horata Mesire alanında emeği geçen belediye çalışanlarına ve Fırat Kalkınma Ajansı’na teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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