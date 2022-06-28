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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki gül bahçesinde sona yaklaşıldı

İHA

Battalgazi’deki gül bahçesinde sona yaklaşıldı

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan Mahallesi’nde yapımı aralıksız devam eden “Gül Bahçesi Projesi”nde sona yaklaşıldı. 3 milyon lirayı aşan maliyetiyle vatandaşlara görsel bir şov sunacak olan proje, kısa süre içerisinde tüm vatandaşların istifadesine sunulacak.
Doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile ön plana çıkmasının yanı sıra yeşilinde başkenti olma yolunda da emin adımlarla ilerleyen Battalgazi’deki Gül Bahçesi’nde sona gelindi. 2021 yılında Tandoğan Mahallesinde bulunan Kısmet ve Dostlar sokak arasındaki 9 bin metrekarelik alanda Battalgazi Belediyesi tarafından startı verilen ve maliyeti 3 milyon lirayı aşan bahçede, 30 farklı türden bitki ve güller yer alacak. İlçedeki vatandaşların rahatça zaman geçirebilmelerinin yanı sıra onlara görsel bir şov sunacak olan Gül Bahçesi, gül üretimine imkan sağlayacak anaçlardan kurulmuş olması sebebiyle üretim yapma imkanı da sağlayacak. İçerisinde, işletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı proje ile ilçedeki yeşil alan sayısına bir yenisi daha eklenecek. Malatya iklimine uygun renk cümbüşünün yaşanacağı ve vatandaşlara en güzel manzaraları sunacak olan projenin tamamlanmasının ardından, kısa süre içerisinde vatandaşların istifadesine sunulacak.
İlçenin güzelliğine güzellik katacak projelere imza attıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazimizi geliştirmeye, güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza çok güzel bir ilçe armağan etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Battalgazi’ye en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. 2021 yılında Tandoğan Mahallemizde güzel bir projenin startını vermiştik. Yoğun çalışmalarımızın sonunda hamt olsun projemizi tamamlama noktasına geldik. Kısa süre içerisinde Gül bahçemizi vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. İlçemizi gül kokusu saracak. Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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